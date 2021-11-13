Топ 30 самых крутых и оригинальных подарков к Новому году
До новогодних праздников осталось не так уж и много, а потому сейчас — самое время подготовится к ним без спешки и с умом. Мы собрали для вас самые интересные и топовые подарки на любой бюджет и вкус, чтобы вы смогли порадовать себя и близких, не растратив при этом всю зарплату.
Новый год — это не только самое волшебной и праздничное время в году, но и, пожалуй, самое затратное. Чтобы успеть вовремя и с умом подготовиться к праздникам, нужно задуматься о подарках и нарядах уже сейчас. А чтобы не растеряться в изобилии товаров на АлиЭкспресс, мы собрали для вас список самых топовых и оригинальных подарков на любой вкус и кошелек. Смотрите, выбирайте и покупайте, пока еще есть время до праздников, а сами товары есть в наличии. Не забывайте, что собирай купоны и дополнительные скидки можно прилично сэкономить, а быстрая доставка гарантирует получение заказа в кратчайшие сроки.
Магический огонь
Цветная пудра для открытого огня за одно мгновение превратит обычный костер в волшебное разноцветное пламя, которое будет переливаться всеми цветами радуги. Порошок доступен в разных объемах, как пишут в отзывах, маленький 10-граммовый пакетик будет переливаться красками в огне около пяти минут, но волшебный эффект того стоит.
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В отзывах пишут:
Качество хорошее, горит красиво. Правда, выгорает быстро (5-10 минут), но это скорее завышенные ожидания. Лучше всего использовать совместно с подготовленным костром: выпилить отверстие в полешке, так похоже на свечу. Всем удачи и приятных посиделок у костра
Зимой без носков никак нельзя - это знает любой житель нашей страны. Но носки должны быть не только теплыми, но и нарядными. Специально к новогодним праздникам можно прикупить крутые праздничные носки с рождественскими мотивами и зверятами. В наличие есть разные размеры, рисунки, а также фасоны и ткани. Например, можно выбрать тонкие короткие носки под кроссовки, или основательные, длинные и теплые носки на замену домашним тапочкам. Кстати, такие носки отлично подойдут и в качестве новогоднего подарка.
Настоящий хит продаж среди елочных украшений. Сосульки, длиной 13 сантиметров, сделаны из качественного пластика и выглядят точь-в-точь, как настоящие. Они будут идеально смотреться как на праздничной елке, так и в любом другом месте в качестве праздничного украшения. Можно приобрести комплекты по 3, 6 и 12 штук. Также в наличие есть и цветные сосульки с блестками.
Новогодние праздники - это отличный повод подурачится и порадовать себя и окружающих забавными нарядами, которые уж точно подарят правильное праздничное настроение. Вязаная теплая шапка не только украшена забавным рождественским рисунком, но и дополнена разноцветными светодиодами. В такой шапке будет не только тепло, но и весело.
Настоящих хит продаж на АлиЭкспресс. Кольцевая светодиодная лампа с удобным штативом и дистанционным управлением идеально подходит для фото и видеосъемки. Регулируемая мощность и температура света позволяют делать невероятные портреты и селфи. Лампа удобна в использовании, компактна и совместима с любыми фотокамерами и смартфонами. Отдельно также стоит сказать, что этот товар можно получить в кратчайшие сроки с быстрой доставкой Плюс.
Кольцевой свет со штативом классный. Очень легко собирается. Три уровня подсветки: теплый, холодный и нейтральный. Кольцевая лампа и сам штатив были упакованы в отдельные коробки. В комплекте есть дистанционный пульт управления и управление на самом штативе. Подключение через USB. Кольцевая лампа вкручивается в штатив, есть специальный держатель для телефона, с гибким и прочным стержнем. Доставка быстрая курьером до порога.
Шах и мат тем, кто говорил, что время CD-дисков безвозвратно ушло. Стильный CD-проигрыватель поможет вернуться в прошлое и снова наслаждаться любимыми дисками. Компактный проигрыватель можно повесить на стену или установить на столе благодаря специальной подставке. Он поддерживает все виды CD-дисков и FM-радио. Его также можно подключить к любым устройствам для воспроизведения музыки в качестве bluetooth-динамика. А еще плеером легко управлять с помощью пульта дистанционного управления.
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В отзывах пишут:
На 1000% довольна покупкой. Выглядит, как на фото. Прямо сейчас сижу напротив него и рыдаю, как будто первый раз вижу диск с музыкой, который можно слушать. Короче, лучшая покупка!
Оригинальные кварцевые часы с ярким циферблатом и тканевым ремешком несомненно могут стать отличным подарком к Новому году. Ретро-дизайн, большие цифры и необычный внешний вид обязательно будут привлекать внимание окружающих и выделяться на фоне однотипных современных смарт-гаджетов.
Отличные часы, красивые, яркие, качественно выполненные. Ремешок снаружи действительно тканевый, а внутри обычный, плотный. Пришли уже с батарейкой. Получили за месяц в сборной посылке. Упакованы были хорошо. Очень довольны! Спасибо продавцу.
Очень крутой подарок, который обязательно понравится тем, кто следит за своим здоровьем и любит свежие фреши. Пользоваться стаканом максимально удобно и просто - нужно всего лишь положить в него фрукты, овощи или ягоды, закрыть крышку и нажать на кнопку, а дальше прибор все сделает сам. Никаких громоздких соковыжималок больше не нужно, и можно забыть про провода. Стакан работает от аккумулятора, который заряжается через обычный USB-кабель.
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В отзывах пишут:
Отличный стакан, все соответствует описанию и фото. Мощный, делает сок всего за 20 секунд. Хороший размер, удобно носить в сумке. Покупкой довольна.
Xiaomi Redmi 9A с большим 6,53-дюймовым экраном с разрешением HD+ и огромным аккумулятором емкостью 5000 мАч. В основе установлен процессор MediaTek Helio G25, есть камера на 13 Мп и фронталка на 5 Мп.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки, большим пылесборником и сверхмощным всасыванием еще несколько дней можно купить с большой скидкой благодаря купону и промокоду. Это тот нечастый случай, когда в рамках промоакции топовую технику продають с честной скидкой до 40%.
Пылесос отличный, покупаю уже второй, этот купил родителям в подарок на НГ. Доставили вовремя. Отличие от моего, который я заказывал у другого продавца, только в коробке. Тут она лучше, хороший ламинированный картон с принтами. Пылесос обновился до последней версии, всё работает, после моего пылесоса, точно такого же, ещё нашёл немного пыли, в связи с чем первый получил выговор. Продавца советую.
Этот обогреватель мощностью 900 Вт размером с апельсин, но вопреки миниатюрности он отлично согреет холодную комнату, гараж или небольшой рабочий кабинет площадью до 20 квадратных метров. Весит портативный обогреватель всего полкилограмма, так что его можно прихватить с собой на работу или на дачу даже в дамской сумочке. Товар доставляют ускоренно — он уже ждет вас на российском складе.
Работает. Греет. Открыл посмотреть. Пайка нормальная. Сечение провода нормально для такой нагрузки. Реле на 10 ампер, 250 вольт. Вилка крутится вокруг оси с припаянными проводами. С пульта включается и выключается. Есть таймер на отключение от 1 часа до 12 часов. Скорость вентилятора можно уменьшить с пульта.
Оригинальная итальянская кофемашина Kamela Kamira готовит замечательный эспрессо по новому принципу. Как и профессиональные кофемашины, она под сильным давлением нагнетает воду и пропускает ее сквозь прессованный кофе, бережно извлекая настоящий кофейный вкус и аромат. Но при этом машина из нержавейки работает без мотора - на газовой или индукционной плите. Так намного компактнее и дешевле. Пока что новинка продается на “АлиЭкспрессе” по промоцене, но уже скоро может подорожать.
Просто шикарная вещь, которая способна заменить целый арсенал из пяти стайлинговых приборов. Многофункциональный фен в виде удобной расчески изначально высушивает волосы, придавая им нужную форму. А благодаря сменным насадкам можно быстро накрутить кудри или выпрямить волосы “утюжком”. Стильный дизайн, регулировка мощности температуры и скорости и простота использования делают эту вещь действительно незаменимой. Отличным бонусом при покупке также является и быстрая доставка “Плюс”.
Все получила и протестировала. Могу сказать одно - отличная вещь. Волосы сушит и укладывает отлично, и теперь на то, чтобы уложить волосы я трачу в несколько раз меньше времени, чем на укладку обычным феном. Покупкой довольна.
Хорошая возможность запастись стильными подарками для близких или купить любимое украшение себе. На потрясающие керамические наборы HUADIE, в которые входят серьги и кольцо, действует скидка и промокод на 200 рублей.
Это одни из самых популярных смарт-часов 2021 года на AliExpress. Кроме стандартных функций, таких как шагомер, оповещения из всевозможных соцсетей, измерение пульса, давления, уровня воды, отслеживание сна, управление музыкой и камерой, здесь доступны будильник, календарь, таймер, множество спортивных режимов, измерение сатурации, напоминание о малоподвижности, отклонение вызова и многое другое.
Часы очень понравились. Первый плюс - это приложение, простое и удобное, называется Da Fit. Перепробовали много вариантов, только тут приложение сделано как надо. Удобное управление, для людей в возрасте подходит. Интерфейс часов удобный, все функции сделаны также удобно. Ремешок сменный, крепится на раздвижных защелках, как у huawei. Очень лёгкие. Из минусов - всего 3 циферблата. Сообщения отображает корректно, без смайликов. В общем, это интересные часы с хорошим приложением.
Если хотите расслабиться после работы, снять мышечную боль и напряжение, а также просто позаботиться о своем здоровье, тогда массажная подушка - это ваш выбор. Усовершенствованная изогнутая форма и 16 встроенных массажных шариков и эффект компресса позволяют получить максимальный эффект уже за считанные минуты. Подушка подходит не только для шейно-воротниковой зоны, но и для других частей тела. Ее удобно использовать как дома, так и в машине во время поездки или на работе. Приятная и аккуратная подушка выполнена из экокожи, которую легко чистить.
Массажер мне понравился. Регулируется скорость. Имеет несколько режимов. Работает подогрев. Массажирует отлично. Шейный отдел можно лежа, грудной и поясничный делала сидя. Доставлен курьером. Лично я очень рекомендую.
Беспроводная бритва Xiaomi с тремя 3D-головками - хит продаж и лучшая электробритва на AliExpress 2021 года. Покупатели отмечают премиум-качество при бюджетной цене (аналоги других известных брендов стоят на порядок выше) и мощный аккумулятор, который долго держит заряд при ежедневном использовании. Хорошая новость - товар доставляют быстро из России.
Потрясающая находка, которая избавит дачников и путешественников от проблемы стирки в “походных” условиях. Многофункциональная миниатюрная стиральная машинка от известного бренда Xiaomi, похожая на компьютерную мышь, всего за 15-30 минут отстирает ваше белье в тазике, ведре или любой другой емкости с водой. Машинка работает от электрической сети и заряжается с помощью USB. Кстати, ее также можно использовать в качестве посудомоечной машины, ведь благодаря высокочастотным вибрациям она отлично удаляет не только пятна с одежды, но и грязь с посуды.
Быстрая доставка. Сделано очень аккуратно. Жужжит, вибрирует, ультразвук ли - не знаю. Покупала для стирки тряпочек от робота - мойщика пола. По-моему, свою функцию выполняет. Надеюсь, прослужит долго.
Сделать из обычного телевизора смарт или наслаждаться любимыми фильмами где и когда угодно теперь можно очень просто. Благодаря универсальной приставке Smart TV Box, которая легко подключается к телевизору или монитору, можно смотреть ролики на YouTube, IPTV или фильмы в онлайн-кинотеатрах. Приставка имеет 4 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной памяти и работает на операционной системе Android. Сейчас ее можно приобрести по привлекательной цене со специальными скидками и с быстрой доставкой Плюс.
Заказ в Воронеж дошел за неделю, заказывал быстрой доставкой. С продавцом не общался, не было надобности. Покупкой очень доволен, за минимальные деньги получил отличный домашний кинотеатр. Все ставится без проблем, работает на ура. Подключал проводную мышь вместо пульта с функцией мыши - полет нормальный. Wi-Fi подключился тоже без проблем. Телек старый, но для этой приставки это не проблема, можно даже к монитору подключить, потому что звук - отдельный выход на колонки, видео - нужен HDMI переходник на разъем в вашем телевизоре. Если в телеке встроен HDMI, то ничего не нужно, шнур в комплекте.
Ночной проектор-светильник не только создаст звездное небо вокруг, но и превратит вашу комнату в спокойный и расслабляющий подводный оазис. Работает со смартфонами через Bluetooth. Свет мерцает и меняет шаблоны в ритм музыки, в результате чего происходит проекция звездного неба. Возможность регулировки яркости и 10 цветов на выбор. Красочный светильник крепится к потолкам или стенам и создает романтическую, расслабляющую или уютную атмосферу. Работает через пульт дистанционного управления, есть таймер автоматического отключения. Добавьте вашей комнате волшебства. Заказывайте на сайте с ускоренной доставкой.
Замечательный проектор, заказ пришел через 4 дня в Воронеж, приехал хорошо упакованным. Освещает весь потолок, имеет много режимов. Колонка работает на удивление довольно хорошо, если не включать на всю громкость (для вечеринок, например). А если просто спокойно посидеть наедине с собой, то колонка хорошая. Свою цену полностью оправдывает, рекомендую. Это моя новая любовь.
Этот чудесный светильник идеально подойдет для украшения вашего сада, лужайки, крыльца или двора. Если панель поглощает достаточно солнечного света в течение дня, то ночью он может непрерывно работать более 8 часов. Светильники водонепроницаемы, подходят для использования в помещении и на открытом воздухе. Вы можете купить этот товар для дома и сада с ускоренной доставкой.
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Автоматическая мельница для специй и трав - просто незаменимая вещь на кухне, особенно когда вы готовите и мокрыми руками не очень удобно крутить обычную мельницу. Здесь же все просто: засыпал в мельницу приправу, выбрал нужную степень помола и просто нажал кнопку. Благодаря экспресс-доставке выбранный товар приедет к вам всего за несколько дней.
Мельницы отличные, контейнер вместительный, сделаны качественно. В комплекте идут крышки на сопла, сажаются крепко. Брал на замену мельниц взятых на автозаправке фирмы Russell Hobbs - эти намного лучше. Рекомендую к покупке. Приехали до СПб за 4 дня.
Уютные вечера с хорошей компанией всегда должны сопровождаться вкусной едой. Будь то посиделки за фильмом или дождливый день. Даже одиночество можно заесть вкусняшками. Чтобы не гонять курьеров туда-сюда в ужасную погоду, можно часть вещей сделать самостоятельно. Например, крутую картошку-фри или обжаренные кусочки мяса или овощей. В любом случае что-то во фритюре иногда спасёт не только вечер, но и чью-то жизнь от голодного обморока.
Новое поколение наушников от Honor называют бюджетным аналогом AirPods. Пара беспроводных красавцев оснащена технологией активного подавления шума (ANC), сенсорным управленим и первоклассным звучанием. Наушники поддерживают быструю зарядку - всего 10 минут в кейсе обеспечивают работу в течение 4 часов, а полное время работы с подзарядкой от кейса составляет до 32 часов. Тесты показали, что Honor Earbuds 2 Lite отлично ведут себя и в динамичных играх - они работают без задержек. Отдельной похвалы заслуживает стильный и очень удобный дизайн - правильно подобранные амбушюры не дают наушникам выскакивать даже во время активных занятий спортом. Глобальную версию Honor Earbuds 2 Lite можно купить на AliExpress со скидкой в честь премьеры и гарантией ремонта в России.
Honor Earbuds 2 Lite - наушники с вау-эффектом! Это даже не наушники, а настоящая пушка! Поверьте, мне есть с чем сравнивать! Среди нескольких десятков проводных и беспроводных наушников, которые мне приходилось слушать, у этих просто идеальный звук... Он не просто громкий, а действительно классный, так сказать, с высокой детализацией и позволяет услышать каждую нотку. И, кстати говоря, басы здесь тоже есть и довольно не плохие! Если честно, мне плевать на все остальные фишки, которые есть в наушниках, мне достаточно их крутого звука, но, тем не менее, здесь есть много чего интересного.
Устроить у себя домашний кинотеатр значительно проще, чем кажется. Идеальным вариантом для воплощения этой цели является компактный и современный проектор. Его можно использовать отдельно с картой памяти или подключить к смартфону и игровой приставке и наслаждаться сочными цветами, отличным звуком и огромной картинкой с минимальным затратами. Проектор оснащен улучшенной ЖК-матрицей, а также мощной LED лампой со световым потоком в 7000 люменов, что обеспечивает превосходную картинку с широким цветовым диапазоном, а благодаря обновленной системе охлаждения уровень шума снизился до минимального.
Крутой проектор. Картинка за эти деньги шикарная, детализированная, четкая. Расстояние от экрана до линзы 2.8 м, размер проекции где-то 2 на 1,2-1,4 м, можно и больше, но мне и этой диагонали достаточно. Звук классный, даже внешней акустики не надо, он сравним с колонками блютус от jbl и им подобным, громкий и басовитый. Про шумность, шум турбинки примерно как шумит системный блок компьютера, при просмотре кино это совсем не замечается. Купил базовую версию без андроида, все фильмы которые я запускал с флешки через встроенный проигрыватель работали исправно и не в одном из них не было проблем со звуком. Жесткий диск на 320 гб не потянул почему-то, а с флешки на 64 спокойно файлы грузит. Подключал ps3 - все шикарно.