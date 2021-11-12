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16:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер академик, бывший глава Минздрава СССР Евгений Чазов

Академик РАН, почетный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет. Он был лечащим врачом Леонида Брежнева и Юрия Андропова. Как отмечает Минздрав, «несколько поколений политиков, деятелей культуры и высокопоставленных чиновников» России и других стран «стремились лечиться» у него.

Источник: РИА "Новости"

«Министерство здравоохранения РФ выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолог, академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова», — говорится в сообщении ведомства.

Минздрав называет господина Чазова создателем тромболитической терапии, его научные разработки по лечению при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в России, Европе и США. Евгений Чазов на себе провел эксперимент по применению фибролизина — препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда.

В 1987—1990 годах Евгений Чазов был министром здравоохранения СССР. До этого почти 20 лет он возглавлял 4-е Главное управление при ведомстве, которое было известно как Кремлевская больница.

«Несколько поколений политиков, деятелей культуры и высокопоставленных чиновников в России и за рубежом знают его имя — в возглавляемом им 4-м Главном управлении при Минздраве СССР, которое он возглавлял почти 20 лет, стремились лечиться именно у Евгения Ивановича», — говорится в сообщении Минздрава.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала Евгения Чазова легендой отечественной кардиологии. «Уход из жизни этого выдающегося врача и ученого с мировым именем — это невосполнимая утрата для нашей страны и для всего медицинского сообщества. Вклад, который Евгений Иванович внес в развитие кардиологии, по-настоящему огромен», — говорится в заявлении Голиковой (цитата по ТАСС). По ее словам, господин Чазов помог тысячам пациентов, а его методы лечения спасли миллионы жизней во всем мире.

Кроме того, Евгений Чазов выступал сопредседателем движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». Движение в 1985 году стало лауреатом Нобелевской премии мира. Евгений Чазов — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии и других.
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