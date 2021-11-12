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18:27 (мск), источник: © РИА Новости

Голикова сравнила сертификат о вакцинации от COVID-19 с паспортом

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификат вакцинации от COVID-19 может стать для россиян таким же важным, как паспорт.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: © РИА Новости

«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации», — привели ее слова в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В то же время Голикова напомнила, что властям необходимо «достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране».

Сертификат вакцинации от COVID-19 формируется автоматически не позднее, чем через три дня после завершения процедуры. Тогда же становится доступным QR-код, который в этом случае должен действовать в течение года.

По данным оперштаба, в России полный курс вакцинации провели около 58 миллионов раз, а уровень коллективного иммунитета составил 49 процентов.

Прививка доступна для всех совершеннолетних россиян при отсутствии медицинских противопоказаний.

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