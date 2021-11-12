Голикова сравнила сертификат о вакцинации от COVID-19 с паспортом

«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации», — привели ее слова в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В то же время Голикова напомнила, что властям необходимо «достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране».
Сертификат вакцинации от COVID-19 формируется автоматически не позднее, чем через три дня после завершения процедуры. Тогда же становится доступным QR-код, который в этом случае должен действовать в течение года.
По данным оперштаба, в России полный курс вакцинации провели около 58 миллионов раз, а уровень коллективного иммунитета составил 49 процентов.
Прививка доступна для всех совершеннолетних россиян при отсутствии медицинских противопоказаний.