Победителями конкурса «Большая перемена» стали 600 школьников

«По итогам финала в “Артеке” победителями “Большой перемены” стали 600 школьников, из которых 300 человек — ученики 11-х классов и 300 — ученики 9-х — 10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9−10-х классов — по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие», — говорится в сообщении.
Награждение прошло в пятницу. Победителей выявили по результатам решения кейсовых заданий и защиты проектов. Ребятам предлагались задания по четырем направлениям: искусство и творчество, образовательные технологии, среда обитания, общество.
Финалистов и победителей поздравил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Жизнь только начинается. Эта победа должна вас вдохновить, она должна вам дать ощущение уверенности в своих силах, — сказал Кириенко. — Было 2,5 млн участников конкурса “Большая перемена”. Здесь, в “Артеке”, всего тысяча с небольшим человек. Вы стали лучшими из 2,5 млн, вы дошли до финала, вы многому научились, получили новых друзей, получили новый опыт, почувствовали и поверили в себя».
В пресс-службе добавили, что в финале конкурса будут также объявлены топ-30 школ «Большой перемены», которые получат по 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Педагоги, подготовившие победителей «Большой перемены», получат премии в размере 150 тыс. рублей.
По данным оргкомитета, всего в 2021 году в «Большой перемене» — реализующемся по нацпроекту «Образование» проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — приняли участие 2,5 млн школьников и студентов колледжей из разных регионов страны. В очном финале в «Артеке» участвуют ребята, прошедшие несколько этапов отбора.
Здесь конкурсанты, объединившись в команды «авторов перемен», будут решать кейсовые задания по четырем направлениям («Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество») и разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Помимо этого, ребят ждет культурная программа от участников арт-кластера «Таврида» и познавательная — от общества «Знание».