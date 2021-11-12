20:05 (мск), источник: BBC News Русская служба
Француз установил новый рекорд полета, стоя на воздушном шаре на высоте 4 км
28-летний французский воздухоплаватель Реми Уврар побил мировой рекорд высоты для полёта на воздушном шаре.
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Он преодолел запланированную им высоту в 3637 метров над Шательро в департаменте Вьенна на среднем западе страны.
Мировой рекорд неслучайно установлен на этой отметке: 3637 совпадает с номером телефона ежегодного французского телемарафона по сбору средств на редкие нейродегенеративные заболевания.
Полётом управлял отец Реми. В результате отец и сын Уврары преодолели отметку в 4 километра над землёй.
Реми был одет в скафандр в знак уважения к только что вернувшемуся с МКС французскому астронавту Тома Песке. Несмотря на −8С, зафиксированные в тот час на высоте подъёма шара, воздухоплавателю было жарко.