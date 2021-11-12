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20:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

Француз установил новый рекорд полета, стоя на воздушном шаре на высоте 4 км

28-летний французский воздухоплаватель Реми Уврар побил мировой рекорд высоты для полёта на воздушном шаре. ⁣

Он преодолел запланированную им высоту в 3637 метров над Шательро в департаменте Вьенна на среднем западе страны. ⁣

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⁣Мировой рекорд неслучайно установлен на этой отметке: 3637 совпадает с номером телефона ежегодного французского телемарафона по сбору средств на редкие нейродегенеративные заболевания. ⁣

Полётом управлял отец Реми. В результате отец и сын Уврары преодолели отметку в 4 километра над землёй. ⁣

Реми был одет в скафандр в знак уважения к только что вернувшемуся с МКС французскому астронавту Тома Песке. Несмотря на −8С, зафиксированные в тот час на высоте подъёма шара, воздухоплавателю было жарко. ⁣

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