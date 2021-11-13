01:59 (мск), источник: © РИА Новости
Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Суд в Лос-Анджелесе прекратил продолжавшееся 14 лет опекунство над певицей Бритни Спирс, сообщает TMZ со ссылкой на заседание суда.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Личное опекунство и опекунство над финансами Бритни Джин Спирс больше не требуется… и настоящим прекращается», — заявила судья суда округа Лос-Анджелес Бренда Пенни, которую цитирует Fox News.
Ранее отец артистки Джейми Спирс отказался от опекунства, которое позволяло ему всесторонне контролировать финансовые и личные дела дочери. Певица обвиняла отца в злоупотреблении правами опекуна.
В США развернулось движение «Освободите Бритни» в поддержку прекращения опекунства. Трансляция от здания суда показывает, что толпа празднует решение суда.
Джейми Спирс контролировал большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне психологических проблем певицы и потери ей опекунства над собственными детьми. В частности, под полным контролем Джейми Спирса находились все деньги, которые зарабатывала его дочь, и все ее финансовые решения. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни Спирс также принимал ее отец. Он также полностью контролировал ее личную жизнь. Наконец, певица была вынуждена платить за расходы отца, в том числе на его адвокатов, которые требовали сохранить режим опекунства.
Состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов, в том числе 2,7 миллиона наличными и 56,3 миллиона в виде инвестиций и недвижимости.
В июне певица прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил ей получить собственного адвоката. До этого интересы Бритни Спирс представлял адвокат ее отца, поскольку еще в 2008 году суд постановил, что певица недостаточно уравновешена, чтобы нанять собственного юриста.