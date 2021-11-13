Гинцбург: назальная вакцина от COVD-19 сможет дополнять «Спутник Лайт»

«Подтвердить это — одна из задач того клинического исследования, которое будет поводиться с вакциной», — добавил он.
Ранее Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании иммунитета к COVID-19. Также он ответил, как часто нужно использовать назальную вакцину.
В октября Минздрав России выдал разрешение Центру Гемалеи на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».