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09:30 (мск), источник: Газета.Ру

Гинцбург: назальная вакцина от COVD-19 сможет дополнять «Спутник Лайт»

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса сможет в будущем применяться для ревакцинации вместе со «Спутником Лайт». Об этом сообщает ТАСС.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Подтвердить это — одна из задач того клинического исследования, которое будет поводиться с вакциной», — добавил он.

Ранее Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании иммунитета к COVID-19. Также он ответил, как часто нужно использовать назальную вакцину.

В октября Минздрав России выдал разрешение Центру Гемалеи на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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