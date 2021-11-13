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12:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

5 рекордов на железных дорогах России, о которых стоит знать

13 ноября 1851 года официально была введена в эксплуатацию Николаевская железная дорога — третья по счету в Российской империи и первая двухпутная казенная. Из Петербурга в Москву по ней пустили первый «всенародный поезд». К памятной дате мы собрали 5 необычных рекордов на железных дорогах России.

Источник: Агентство «Москва»

Самая длинная железная дорога в мире

Транссибирская железнодорожная магистраль длиной 9298,2 км — это самая длинная железная дорога в мире. Транссиб проходит через Евразию, соединяя Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами России. Великий Сибирский Путь был построен в 1891—1916 годы.

Главный пассажир

Едва ли не чаще всего услугами РЖД пользовался житель города Краснознаменск Владимир Комаров. С 2000 по 2015 год он совершил 742 поездки, проведя тем самым в поездах РЖД 12318,8 часов, то есть примерно 513 дней. Таким образом он проехал 697207 километров. Только в 2012 году Комаров провел в поездах не менее 1,5 месяца. Его рекорды в России до сих пор не побиты.

Гений ремонта

Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод — настоящий гений ремонта локомотивов. Одно из крупнейших предприятий в Восточной Сибири попало в Книгу рекордов России, отремонтировав за время своей работы 30 тысяч «тягачей».

Самый длинный высокоскоростной поезд

В 2014 году полукилометровый «Сапсан» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый протяженный высокоскоростной поезд в мире. Длина сдвоенного состава из 20 вагонов, курсирующего между Санкт-Петербургом и Москвой, составила 500 м 78 см. В таком поезде могут поместиться 1050 пассажиров.

Самый быстрый тепловоз

В октябре 1993 года опытный пассажирский тепловоз производства Коломенского тепловозостроительного завода под названием ТЭП80 установил мировой рекорд как самый быстрый тепловоз в мире. Он развил скорость 271 километр в час.

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Анна Лысенко

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