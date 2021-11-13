16:48 (мск), источник: ТАСС
Кириенко: профильный детский лагерь «Большой перемены» может появиться в каждом регионе
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил организовать в каждом российском регионе профильный детский лагерь для всероссийского конкурса «Большая перемена» (проект АНО «Россия — страна возможностей»). Об этом он сказал в субботу в международном детском центре «Артек», где с 9 по 13 ноября проходит финал конкурса.