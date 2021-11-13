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16:48 (мск), источник: ТАСС

Кириенко: профильный детский лагерь «Большой перемены» может появиться в каждом регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил организовать в каждом российском регионе профильный детский лагерь для всероссийского конкурса «Большая перемена» (проект АНО «Россия — страна возможностей»). Об этом он сказал в субботу в международном детском центре «Артек», где с 9 по 13 ноября проходит финал конкурса.

Источник: РИА "Новости"

«У нас уже появилась здесь в ходе обсуждения в эти дни идея о том, что, наверное, было бы здорово в каждом регионе страны сделать один из детских летних лагерей профильным лагерем “Большой перемены”. Очень здорово, конечно, спасибо “Артеку” за то, что он стал сегодня такой площадкой для всех финалов “Большой перемены”. Думаю, что центр будет всегда гостеприимным домом для “Большой перемены”, но все желающие со всей страны не смогут собраться в “Артеке”, — подчеркнул Кириенко.

«Если в каждом регионе будет такой летний лагерь “Большой перемены”, это даст возможность огромному количеству ребят включиться в сообщество и в семью», — добавил Кириенко.

По итогам финала в «Артеке» победителями «Большой перемены» стали 600 школьников, из которых 300 человек — ученики 11-х классов и 300 — ученики 9-х — 10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9−10-х классов — по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.

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