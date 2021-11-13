Производитель рассказал о назначении «Арепливира»

«Предназначен для госпитализированных пациентов. С одной стороны, здесь когорта меньше. С другой стороны, это самая главная когорта пациентов, потому что наиболее рисковые случаи как раз находятся на госпитальном этапе. Сейчас у нас появился такой, поскольку он первый отечественный препарат. Это препарат с очень высокой эффективностью», — сказал собеседник агентства.
По его словам, лекарство станет доступно для закупок с декабря. Белый заверил, что очередей и дефицита не будет.
Бизнесмен отметил, что компания будет заниматься экспортом — заинтересованы порядка 50 стран. В то же время в приоритете внутренний рынок.
В форме таблеток «Арепливир» (по международному непатентованному наименованию — «Фавипиравир») разработали в 2020-м, его делают на заводе «Биохимик» в Саранске.
Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг, с сентября объемы производства нарастили в десять раз — до миллиона упаковок в месяц. В будущем выпуск планируют увеличить до двух миллионов.