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16:23 (мск), источник: © РИА Новости

Производитель рассказал о назначении «Арепливира»

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Светлана Задера. Препарат от коронавируса в инъекционной форме «Арепливир» создан для лечения больных с COVID-19 в условиях стационара, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании-производителя «Промомед» Петр Белый.

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Источник: © РИА Новости

«Предназначен для госпитализированных пациентов. С одной стороны, здесь когорта меньше. С другой стороны, это самая главная когорта пациентов, потому что наиболее рисковые случаи как раз находятся на госпитальном этапе. Сейчас у нас появился такой, поскольку он первый отечественный препарат. Это препарат с очень высокой эффективностью», — сказал собеседник агентства.

По его словам, лекарство станет доступно для закупок с декабря. Белый заверил, что очередей и дефицита не будет.

Бизнесмен отметил, что компания будет заниматься экспортом — заинтересованы порядка 50 стран. В то же время в приоритете внутренний рынок.

В форме таблеток «Арепливир» (по международному непатентованному наименованию — «Фавипиравир») разработали в 2020-м, его делают на заводе «Биохимик» в Саранске.

Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг, с сентября объемы производства нарастили в десять раз — до миллиона упаковок в месяц. В будущем выпуск планируют увеличить до двух миллионов.

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