16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
На аукционе в Женеве продали драгоценности Романовых
Покупатель решил не называть свое имя.
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Аукционный дом Sotheby's продал комплект российских царских драгоценностей, вывезенных контрабандой из страны во время революции 1917 года.
Речь идет о большой овальной броши с сапфиром весом 26,8 карата и бриллиантами, а также подходящим к ней сережкам. Они принадлежали великой княгине Марии Павловне, тете последнего российского императора Николая II. Она оказалась одной из немногих членов императорской семьи, кому удалось вывезти свои драгоценности из России после революции.
Гарнитур был продан за 883 641 доллар анонимному покупателю, который делал ставки по телефону, сообщает Robb Report. Это вдвое дороже, чем начальная цена комплекта.
Как известно, комплект был вывезен в Лондон при помощи британского дипломатического курьера Альберта Стопфорда. Переодевшись в рабочего, он вынес эти и другие драгоценности из тайника во Владимирском дворце в июле 1917 года.
Анна Лысенко
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