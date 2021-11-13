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21:25 (мск), источник: © РИА Новости

Мясников дал неожиданный совет непривитым от COVID-19

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал страх перед вакцинацией от коронавируса нелогичным и призвал «не слушать идиотов».

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: © РИА Новости

«Как можно бояться прививаться, ведь это же нелогично!» — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Медик сравнил вакцинацию с использованием ремня безопасности в машине, пояснив, что никто не боится пристегиваться.

«У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков», — добавил Мясников.

С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 251 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали около 5,1 миллиона человек. Тяжелее всего ситуация в США, Индии и Бразилии. В России за время эпидемии SARS-CoV-2 заразились около девяти миллионов человек, из которых скончались почти 254,2 тысячи.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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