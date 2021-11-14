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03:36 (мск), источник: © РИА Новости

Гинцбург назвал критический срок ревакцинации «Спутником Лайт»

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ревакцинироваться «Спутником Лайт» в условиях штамма «дельта» нужно раз в полгода, сегодня это критично, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Источник: © РИА Новости

Отвечая на вопрос о том, насколько критично сегодня ревакцинироваться, он сказал: «Очень критично».

«В методических рекомендациях Минздрава по вакцинации сказано, что раз в шесть месяцев в условиях сложной эпидобстановки надо ревакцинироваться. Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться “Спутником Лайт”, с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев. А будет какой-то другой штамм — тогда и посмотрим, если там будут какие-то новые свойства этого штамма», — отметил Гинцбург.

Он добавил, что у человека через полгода понижается уровень антител на любой антиген, если он постоянно не сталкивается с чужеродным антигеном, поэтому нужна ревакцинация.

Исследования Центра Гамалеи, основанные на иммунизации 28 тысяч лиц в Москве однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», показали ее эффективность (70 процентов) против дельта-штамма в течение трех месяцев после прививки. В группе людей до 60 лет показатель превысил 75 процентов.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от вакцинации.

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