Какие ограничения для непривитых от коронавируса ввели разные страны

К осени 2021 года «зеленые» или «ковидные» паспорта — сертификаты о перенесенном COVID-19 и пройденной вакцинации от коронавируса в виде QR-кода, бумажного документа или того и другого — стали обязательным требованием для граждан как минимум 14 европейских стран.
Единый электронный сертификат для привитых UDCC (EU Digital Covid Certificate) заработал в Евросоюзе с 1 июля 2021 года, Россия подаст заявку на признание своих сертификатов о вакцинации эквивалентами европейских.
Некоторые страны ЕС приняли UDCC для допуска вакцинированных в общественные места, другие же ввели собственные «ковидные паспорта» для этих целей.
В Китае — стране, где были выявлены первые случаи коронавируса — QR-коды для привитых заработали еще в 2020 году. В США, которые по-прежнему лидируют и по количеству заболевших, и по числу умерших в мире, лишь несколько штатов требуют от местных жителей «ковидные паспорта» для посещения общественных мест и публичных мероприятий. В Нью-Йорке, например, без сертификата о вакцинации человека старше 12 лет не пустят во внутренние помещения общепита, в кино, театры, концертные залы, фитнес-центры и другие места.
С пропуском на свадьбу и в больницу
Для чего потребуются сертификаты о вакцинации, каждая страна решает самостоятельно. Во Франции, например, одни из самых строгих правил: действующие там обязательные «пропуска здоровья» нужны, чтобы попасть в общепит (в том числе на террасы), кино, театры, музеи, бары, некоторые торговые центры, на междугородний транспорт, спортивные и общественные мероприятия.
В Австрии непривитым нельзя посещать рестораны, кафе, парикмахерские.
Тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, также не заселяют в отели, не пускают на мероприятия, где более 25 участников, и не позволяют им пользоваться горнолыжными подъемниками.
В австралийском Квинсленде из-за непривитых гостей может не состояться празднование свадьбы. Ограничений не будет, если все приглашенные привиты, а соблюдение требований по проведению мероприятия обеспечивает полиция. С 17 декабря в Квинсленде только привитые от коронавируса могут посещать больницы, учреждения по уходу за пожилыми, тюрьмы и социальные центры (если речь не идет об экстренных случаях, угрожающих жизни).
В штате также снимут ограничения на работу пабов, ночных клубов, отелей, ресторанов, кафе, музыкальных заведений, если всех их посетители и сотрудники привиты.
На различные мероприятия на открытом воздухе, на стадионах или в парках тоже пустят только привитых сотрудников и посетителей.
С марта 2020 года Австралия закрыла международные границы, а страна поделилась на зоны — в некоторые регионы с высокой эпидемиологической опасностью не могли поехать жители других частей страны. Австралийцам запретили покидать государство без уважительных причин, а при возвращении домой запретили выезд. Границы страна открыла только в ноябре этого года, разрешив въезд и выезд своим привитым гражданам.
В августе 2020 года в Мельбурне ввели карантин со строгими ограничениями и комендантским часом.
Меры отменили в октябре 2021-го, это был самый долгий локдаун в мире.
В Саксонии (федеральная земля на востоке Германии) с прошедшего понедельника в общественные места пускают только привитых или переболевших в течение шести месяцев.
Невакцинированные граждане больше не могут показать отрицательный ПЦР-тест, чтобы попасть в закрытые публичные помещения.
Подобные меры также рассматривают в Берлине, Бранденбурге, Баварии, Баден-Вюртемберге.
Власти Германии объявили, что в стране началась четвертая волна коронавируса.
Глава Института инфекционных заболеваний Роберта Коха Лотар Вилер связал рост числа новых случаев с недостаточной вакцинацией граждан и несоблюдением антикоронавирусных требований.
Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что общий уровень вакцинации в стране еще слишком низок (там привито 66% населения), и федеральным землям нужно тщательнее проверять, есть ли у человека прививка, перед тем, как пускать его в общественное место.
В Сингапуре власти с 8 ноября объявили, что бесплатная медицина будет доступна только вакцинированным, так как граждане, которые сознательно не хотят прививаться, создают дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. Таким образом, непривитым сингапурцам придется самостоятельно оплачивать все расходы, связанные с любыми заболеваниями, кроме COVID-19. Надеяться на какие-либо субсидии от государства без прививки они не смогут. При этом правила не распространяются на детей до 12 лет и тех, кто не может привиться по медицинским показаниям.
В Китае летом объявили, что детей из невакцинированных семей не будут пускать в школы.
К 15 сентября власти заявили, что в стране вакцинировали 91% детей 12−17 лет, но школы не должны останавливаться на достигнутом. Кроме того, в июле различные китайские города и регионы сообщали, что не будут пускать в общественные места (супермаркеты, торговые центры, больницы, театры и другие) непривитых взрослых.