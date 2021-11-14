11:03 (мск), источник: РБК
В России стартовал третий розыгрыш призов среди вакцинировавшихся
Будет дополнительно разыграно 100 млн руб., их получат 1 тыс. человек, вакцинировавшихся от COVID-19. Ранее сроки лотереи были продлены до 31 декабря.
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В России вступило в силу постановление правительства о дополнительном этапе розыгрыша денежных призов по 100 тыс. руб. каждый среди вакцинировавшихся от заражения коронавирусом граждан. О том, что постановление вступает в силу 14 ноября, сообщило «РИА Новости». На сайте «Бонус за здоровье», где публикуются номера выигравших сертификатов о вакцинации, датой розыгрыша указано 16 ноября.
В дополнительном розыгрыше будут участвовать 1 тыс. человек. Он проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных, участвовать могут те, кто привился от COVID-19 любой российской вакциной до начала розыгрыша.
Изначально планировалось, что розыгрыш пройдет в два этапа: в сентябре и октябре. Тогда также разыграли 1 тыс. призов по 100 тыс. руб., розыгрыши прошли 14 сентября и 14 октября.
Однако в начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении лотереи. Было увеличено число призов с 1 тыс. до 2 тыс., а сроки проведения продлены до 31 декабря. Такую идею предложил Минфин.
Помимо поощрения вакцинировавшихся на федеральном уровне, регионы принимают собственные меры по стимулированию граждан прививаться. Так, в Москве разыгрывали автомобили Renault Logan, а также квартиры, в Московской области — трехкомнатную квартиру, в Хабаровском крае — сертификат на прохождение медкомиссии, поход в стоматологическую клинику или парикмахерскую, абонемент в тренажерный зал, микроволновку или 3 т угля.
Мария Лисицына