Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: кровь поделили на группы «Черный принц» пошел на дно, кровь поделили на группы, а Париж и Лондон соединили тоннелем
Фоторепортажи
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
13Проблемы окружающей среды в объективе
17:15 (мск), источник: Lenta.Ru

В китайском городе нашли коронавирус на упаковках товаров из России

В китайском городе Хэйхэ, который расположен в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией, на импортированных из РФ товарах обнаружили коронавирус. Об этом сообщил городской Центр по контролю и профилактике заболеваний, передает ТАСС.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

В документе, опубликованном в официальном аккаунте центра в соцсети WeChat, указывается, что инфекцию выявили на внешней стороне упаковки четырех видов российской продукции: шоколадных вафлях бренда KONTI, печенье KONTI, желейных конфетах со вкусом дыни KONTI, а также сухого молока. Точное количество зараженных упаковок не называется.

Власти призвали граждан, у которых имеется данная продукция, продезинфицировать товары, запечатать их и сообщить в Центр контроля и профилактики заболеваний. Отмечается, что в местах реализации продуктов тест на коронавирус показал отрицательный результат.

27 октября в Хэйхэ подтвержден случай новой коронавирусной пневмонии. Вскоре выяснилось, что еще три местных жителя были бессимптомными носителями вируса. Позже стало известно, что город отправили на строгий карантин из-за новых зафиксированных случаев коронавируса.

 Россиян предупредили о задержках с выплатой пенсий
Минобороны России зарегистрировало БАД против COVID-19
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь