07:16 (мск), источник: Известия
Игры под током: электросети в СНТ и ДНТ может ждать реконструкция
Владельцы участков теперь вправе самостоятельно подавать заявки на подключение.
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Дачникам стало проще проводить электричество на свои участки. Новые правила запрещают правлению СНТ или ДНТ препятствовать выполнению работ по подключению к электросетям земельных участков. Как энергосбытовая отрасль будет определять собственника прежних «частных» сетей и кому могут отказать в подключении, выясняли «Известия».
Дачники и садоводы обрели право договариваться с энергосбытовыми организациями самостоятельно, не уведомляя об этом правление садового некоммерческого товарищества (СНТ) или дачного некоммерческого товарищества (ДНТ), говорится в правительственном постановлении № 1711.
— Теперь тянуть ветку до дачного участка будет сетевая компания — за обоснованную фиксированную плату и в течение всего 30 дней, — сказал на правительственном совещании премьер-министр Михаил Мишустин. — Для этого нужно будет лишь подать заявку в организацию, которая обслуживает этот район. Люди получат более понятные и прозрачные правила. Не будут зависеть от настроения и личных отношений с правлением СНТ.
Новые правила вступили в силу в конце октября. Заявка может быть подана любым способом: с использованием официального сайта локальной сетевой организации или обычной почтой, разъяснил начальник пресс-сектора электрических сетей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АО «ЛОЭСК») Дмитрий Тварнов. При этом никаких дополнительных документов от СНТ или ДНТ заявителю предоставлять больше не требуется.
Ранее правом обращения в сетевую организацию обладали исключительно СНТ и ДНТ, что существенно тормозило процесс подключения.
Как объяснили «Известиям» в Минэнерго, договор об осуществлении технологического присоединения имеет публичный характер и обязателен к заключению любой сетевой организацией.
Плата за такое технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт по одному источнику питания устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей, проинформировали в «Россети Центре». Взаимодействие с потребителями осуществляется через центры обслуживания клиентов компании, а также дистанционно через портал-тп.рф, дополнили в компании «Россети ФСК ЕЭС».
Но если сети СНТ/ДНТ находятся в ветхом состоянии, для повышения надежности электроснабжения потребителей принимается решение о строительстве новой распределительной сети. Это займет от 30 рабочих дней до четырех месяцев, отметил Дмитрий Тварнов.
Новые изменения, безусловно, существенно нивелировали зависимость садоводов от настроения или занятости руководителей товариществ, пояснила адвокат адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» Ольга Туренко.
— По новым правилам чинить препятствия садоводам, если те действуют в обход товариществ и выходят напрямую на сетевые организации, запрещено, — говорит Ольга Туренко. — Также запрещено препятствовать сетевым организациям в проведении технического подключения. Кроме того, участники СНТ и ДНТ не должны платить за расширение сетей и поддерживать оборудование в работоспособном состоянии. За это отвечают организации, поставляющие электроэнергию.
Для заключения договора подается заявка в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка. Если на расстоянии менее 300 м от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе обратиться в любую из них. Чтобы определить балансодержателя электрических сетей, а также расстояние до участка до подачи заявки, необходимо обратиться в локальный Центр присоединения к электрическим сетям.
— Отказать, к примеру, могут в технологическом присоединении садовода-индивидуала, не вступившего в товарищество, через точку подключения в существующих сетях товарищества, — предполагает Ольга Туренко. — Будет ли это считаться препятствием со стороны СНТ, покажет судебная практика.
В случае отказа собственник земельного участка будет вынужден обратиться в суд с требованием обязать СНТ организовать проведение работ по установке линии электропередач, подключении электроэнергии, полагает юрист. Специалисты Минэнерго в таких случаях советуют жаловаться в УФАС.
Как рассказали в «Сибирско-Уральской энергетической компании» (СУЭНКО), в течение длительного времени правления СНТ/ДНТ не контролировали самостоятельное увеличение максимальной мощности членами товариществ без необходимой на то реконструкции электрических сетей. Это привело к низкому качеству и надежности электроснабжения на таких территориях. Сегодня, учитывая ширину проездов и плотность застройки, во многих случаях строительство параллельных сетей просто невозможно, исходя из норм действующего законодательства. Единственный возможный вариант — реконструкция существующих сетей. Энергетики считают, что сетевая организация может осуществить это только после передачи сетей на ее баланс.
Это мнение в беседе с «Известиями» подтвердил и председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.
— Новые правила вводят такой порядок, при котором энергосбытовая организация по заявке того или иного собственника должна провести до дома электроэнергию. Но возникнет проблема собственности, — рассуждает Андрей Широков. — По каким сетям будет проведена электроэнергия? Кому эти сети принадлежат? Легко, когда энергосбыт договорится с сетевыми компаниями. А если эти сети находятся в общедолевой собственности СНТ? Или они вообще записаны на председателя правления? Поэтому теперь все проблемы лягут на плечи ресурсоснабжающих организаций.
Вместе с тем Андрей Широков отметил, что сегодня в СНТ и ДНТ очень много бесхозяйных сетей, не зарегистрированных в Росреестре.
— Возникает потенциальный сценарий большого передела бесхозяйной собственности, — допускает Широков. — Непонятно, на каких основаниях она принадлежит СНТ, если не имеет госрегистрации. В этом смысле весьма позитивное новое постановление пока не до конца урегулировало существующие отношения. Дело в том, что может сложиться так, что Энергосбыту теперь придется постоянно обращаться в суды для урегулирования вопросов принадлежности прежней сетевой инфраструктуры.
В любом случае, как указали в Минэнерго, в случае подачи заявки в сетевую компанию вопрос урегулирования отношений с СНТ или ДНТ будет находится только в зоне ответственности сетевой компании, а не гражданина. Ну, а практика ближайшего времени выявит все плюсы и минусы нового порядка подключения.