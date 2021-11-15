Гинцбург заявил о безопасности многократной ревакцинации

«Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», — сказал он.
Ученый подчеркнул, что при повторном введении вакцины, необходимом для поддержания достаточного уровня антител к SARS-CoV-2, не было зафиксировано «абсолютно никаких» негативных последствий.
Ранее Гинцбург назвал критический срок ревакцинации. Он согласился с методическими рекомендациях Министерства здравоохранения, согласно которым в условиях наблюдающейся в настоящее время сложной эпидемиологической обстановки прививаться рекомендуется каждые полгода.
До этого глава Центра им. Гамалеи сообщил, что назальная вакцина от коронавируса сможет в будущем применяться для ревакцинации вместе с препаратом «Спутником Лайт».