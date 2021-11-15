Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 ноябряПохороны Брежнева, создание первого в мире микропроцессора и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
11Как выглядят самые известные стены в мире
1010 необычных фактов о народах России, которые вы могли не знать
01:03 (мск), источник: Газета.Ру

Гинцбург заявил о безопасности многократной ревакцинации

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил в разговоре с ТАСС о безопасности многократной ревакцинации против коронавируса.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», — сказал он.

Ученый подчеркнул, что при повторном введении вакцины, необходимом для поддержания достаточного уровня антител к SARS-CoV-2, не было зафиксировано «абсолютно никаких» негативных последствий.

Ранее Гинцбург назвал критический срок ревакцинации. Он согласился с методическими рекомендациях Министерства здравоохранения, согласно которым в условиях наблюдающейся в настоящее время сложной эпидемиологической обстановки прививаться рекомендуется каждые полгода.

До этого глава Центра им. Гамалеи сообщил, что назальная вакцина от коронавируса сможет в будущем применяться для ревакцинации вместе с препаратом «Спутником Лайт».

Справка
В России введут QR-коды в магазинах и на транспорте. Что важно знатьВласти внесут законопроект об обязательных QR-кодах при посещении магазинов и кафе, а также во время поездок. Почему потребовалась экстренная мера в борьбе с пандемией и что изменится с введением новых правил — разбирался РБК.
 В Грузии нашли «выход из тупика» с Саакашвили
Гинцбург назвал необходимый уровень антител для борьбы с «дельта»-штаммом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь