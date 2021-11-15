Перепись показала рост населения Москвы, Петербурга и Краснодарского края

«Сейчас мы выявляем субъекты, в которых переписались значительно больше людей, чем учитывал Росстат в ходе промежуточных оценок численности населения», — сказал замглавы Росстата Павел Смелов ТАСС.
Смелов рассказал, что данные переписи могут отличаться от промежуточной статистики Росстата. Она выявит факты миграционного недоучета. Росстату еще предстоит убрать дубли в переписных листах. Ведомство будет «вручную» разбирать около миллиона анкет, которые были направлены через портал госуслуг.
«Дело в том, что некоторые люди ввели адрес вручную. Теперь нужно эти данные привести в единый вид», — объяснил представитель Росстата.
Пресс-служба Росстата отметила, что за 10 лет статистическая погрешность «становится довольно масштабной» и перепись позволит ее устранить. Ведомство отмечает, что за 10 лет многие меняют место жительства, происходит изменение миграционных потоков.
Павел Смелов накануне сообщил «Ъ», что число переписавшихся составило больше 100%. Он объяснил, что эта цифра складывается из оценки численности населения по данным предыдущей переписи, оперативной информации ряда ведомств и содержит много погрешностей. В ближайшие два месяца информация «будет вычищаться». Первые предварительные результаты будут представлены к концу января.