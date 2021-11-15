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05:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Перепись показала рост населения Москвы, Петербурга и Краснодарского края

Росстат в ходе предварительного изучения данных переписи населения зафиксировал рост числа жителей пяти регионов. Это Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский края.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас мы выявляем субъекты, в которых переписались значительно больше людей, чем учитывал Росстат в ходе промежуточных оценок численности населения», — сказал замглавы Росстата Павел Смелов ТАСС.

Смелов рассказал, что данные переписи могут отличаться от промежуточной статистики Росстата. Она выявит факты миграционного недоучета. Росстату еще предстоит убрать дубли в переписных листах. Ведомство будет «вручную» разбирать около миллиона анкет, которые были направлены через портал госуслуг.

«Дело в том, что некоторые люди ввели адрес вручную. Теперь нужно эти данные привести в единый вид», — объяснил представитель Росстата.

Пресс-служба Росстата отметила, что за 10 лет статистическая погрешность «становится довольно масштабной» и перепись позволит ее устранить. Ведомство отмечает, что за 10 лет многие меняют место жительства, происходит изменение миграционных потоков.

Павел Смелов накануне сообщил «Ъ», что число переписавшихся составило больше 100%. Он объяснил, что эта цифра складывается из оценки численности населения по данным предыдущей переписи, оперативной информации ряда ведомств и содержит много погрешностей. В ближайшие два месяца информация «будет вычищаться». Первые предварительные результаты будут представлены к концу января.

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