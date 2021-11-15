06:08 (мск), источник: © РИА Новости
Израиль открыл границы для привитых «Спутником V» туристов
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноя — РИА Новости. Туристы, привитые вакциной «Спутник V», при соблюдении некоторых условий смогут с 15 ноября прилететь в Израиль.
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В октябре министр туризма Израиля Константин Развозов заявил РИА Новости, что принято решение пускать привитых «Спутником V» туристов в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение РФ в список «красных стран» по COVID может отодвинуть реализацию решения на несколько недель.
На прошлой неделе источник в правительственных кругах уточнил РИА Новости, что решение о въезде в Израиль с 15 ноября туристов, привитых «Спутником V», пока остается в силе.
По данным на вечер воскресенья, список «красных стран» в связи с COVID-19 на сайте министерства здравоохранения Израиля не был обновлен — на текущий момент ни одна из стран не является «красной».
Въехать в Израиль туристы смогут, если они привиты и за последние 14 дней не были в «красной» стране. Однако привитые «Спутником V» должны будут находиться на карантине до получения результатов серологического теста.
Первого ноября Израиль открыл границы для туристов, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ. В список одобренных вошли Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson — Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac.
Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян. В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма «дельта» реализация этого решения была перенесена.