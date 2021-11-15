Многодетную россиянку признали самой красивой в мире

В конкурсной программе мать троих детей смогла обойти соперниц из Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии и Армении.
Давыдова по образованию специалист по связям с общественностью. Она ведет активную общественную жизнь, в частности организовала благотворительный проект помощи семьям с детьми, которые попали в сложную ситуацию. Кроме того, она выступает амбассадором федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству Петербурга, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
По словам Давыдовой, в конкурсе она участвовала, потому что хотела представлять Россию в благотворительных и экологических проектах международного уровня.
Ранее стало известно, что жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая победила в международном театрализованном конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная — 2020».
Ксении Вербицкой 43 года, она мать четверых детей, занимается аргентинским танго и увлекается литературой.