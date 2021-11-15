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11:11 (мск), источник: © РИА Новости

Многодетную россиянку признали самой красивой в мире

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россиянка Ксения Давыдова победила на международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021, став самой красивой замужней женщиной мира.

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В конкурсной программе мать троих детей смогла обойти соперниц из Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии и Армении.

Давыдова по образованию специалист по связям с общественностью. Она ведет активную общественную жизнь, в частности организовала благотворительный проект помощи семьям с детьми, которые попали в сложную ситуацию. Кроме того, она выступает амбассадором федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству Петербурга, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам Давыдовой, в конкурсе она участвовала, потому что хотела представлять Россию в благотворительных и экологических проектах международного уровня.

Ранее стало известно, что жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая победила в международном театрализованном конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная — 2020».

Ксении Вербицкой 43 года, она мать четверых детей, занимается аргентинским танго и увлекается литературой.

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