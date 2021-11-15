Иммунитет для антиваксера: где прививаются владельцы поддельных сертификатов

Сертификаты о вакцинации против коронавируса ввели в России 1 января 2021 года. Информацию о каждом привившемся в государственной поликлинике стали заносить в специальный регистр. На тот момент сертификаты были только подтверждением прививки, но уже через две недели, например, в Башкирии стали планировать выдачу «ковид-паспортов», которые должны были предоставлять людям с иммунитетом преимущества по сравнению с непривитыми. А с середины июня, после очередного подъема заболеваемости, в Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий работников и цифровые сертификаты с QR-кодом, дающие право посещать рестораны и кафе. 11 ноября стало известно, что правительство разработало поправки о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и при поездках на поездах и самолетах в качестве «экстренной меры».
Одновременно с ужесточением контроля за посещением многолюдных мест развивалась и подпольная система торговли поддельными сертификатами и разворачивалась борьба с ней.
Так, во втором полугодии 2021-го сотрудники полиции возбудили более 500 уголовных дел за распространение поддельных медицинских документов, связанных с COVID-19, сообщается на сайте МВД.
Как получают настоящие сертификаты без фактических прививок? Врач или фельдшер медучреждения, в котором проходит вакцинация и имеющий доступ к системе учета вакцинации, просто вводил в нее полученные данные пациента, а дозу вакцины уничтожал. Покупатель получал QR-код на портале «Госуслуги».
В октябре 2021 года, когда заболеваемость и смертность стали бить один антирекорд за другим, Роспотребнадзор заявил, что обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан ввели все регионы страны. Владимир Путин подписал указ о периоде «нерабочих дней» в конце октября — ноябре. Тогда обладатели купленных сертификатов, решившие все-таки привиться, столкнулись с тем, что сделать это в государственной клинике невозможно, выяснил Forbes.
Как сообщил Forbes источник, близкий к Минздраву, купивший сертификат человек не сможет получить в государственной поликлинике реальную прививку. Собеседник напомнил, что сведения о всех вакцинированных вносятся в государственный регистр и в нем заранее проверяют данные каждого, кто пришел прививаться.
Если запись о вакцинации уже есть, то новую прививку ему сделают не раньше, чем через полгода после указанной в сертификате даты последнего «укола», когда по рекомендациям Минздрава, требуется ревакцинация.
Как выяснил Forbes, эта ситуация заставила обладателей фальшивых сертификатов обратиться в частные клиники.
В одной из медицинских сетей Москвы, входящей в рейтинг крупнейших частных клиник, Forbes, попросив не упоминать их название, рассказали, что «в последние недели ежедневно поступают заявки от пациентов, купивших поддельные сертификаты». Таких обращений десятки, и, поскольку «по ОМС в государственной поликлинике эти пациенты привиться не могут, то “амнистию” они могут получить только в коммерческих клиниках — их прививают, не внося изменений в систему ЕМИАС (Единую медицинскую информационно-аналитическую систему города Москвы. — Forbes)». Платит пациент только за прием терапевта, но не за прививку.
При этом, объяснили собеседники, QR-коды этих пациентов будут действительны только в течение срока их купленного сертификата.
В кол-центре одной из крупных негосударственных клиник Forbes сообщили, что прививок для людей, купивших сертификаты о вакцинации, они не делают и предложили обратиться спустя полгода с начала действия сертификата. Тем не менее терапевт этой клиники на условиях анонимности рассказала, что подобных обращений «много», но им строго запрещено даже обсуждать возможность сделать прививку.
По просьбе Forbes социальная сеть «Врачи РФ» (больше 600 000 участников) провела онлайновый блиц-опрос среди очень ограниченной аудитории: только среди терапевтов частных клиник. В течение суток в опросе участвовало больше 30 человек, при этом на разные вопросы отвечало разное количество респондентов. На вопрос, приходилось ли им сталкиваться со случаями вакцинации покупателей фальшивых сертификатов, «да» сказали четверо, или 13%, «нет» — 21 (66%), семеро (21%) заявили, что, поскольку у них проверяют данные Федерального регистра, «такие случаи исключены».
Участников сети также спрашивали, сколько примерно человек обращаются за подобной услугой. «Таких обращений единицы» — пять человек (16%), «сотни» — один человек (3%), а 26 (81%) заявили, что в их поликлиниках таких случаев нет.
На вопрос, сколько стоит прием терапевта для получения прививки, шесть человек (19%) ответивших назвали диапазон 1000−2000 рублей, один (3%) — 2001−3000 рублей, а остальные называли разные суммы более 3000 рублей.
На вопрос, имеются ли у участников блица знакомые, купившие поддельный сертификат о вакцинации против COVID-19, 14 человек, или 44%, ответили положительно.
Как удается обойти правила строгого учета вакцины, чтобы привить обладателей купленных сертификатов? Как рассказали в крупной медицинской сети, во флаконе, например, «Спутника V» находится пять доз замороженной вакцины, которую перед прививкой размораживают при комнатной температуре. Вскрытый флакон, согласно инструкции Росздравнадзора, нельзя хранить больше двух часов и нельзя заново заморозить для хранения. Оставшиеся неиспользованными дозы списываются. Если на прививку пришли не пять, а четыре настоящих пациента, последней дозой прививают антипрививочника, а саму дозу списывают как неиспользованную.
Собеседник Forbes, близкий к Минздраву, допускает, что обладатель фальшивого документа может привиться в коммерческой клинике, где контроль за учетом вакцины ниже, и признает существование сертификатов на медицинском черном рынке, но замечает, что это «системная проблема и не только российская». «И в России полно антиваксеров, и в Европе, и в Америке, — говорит он. — А где есть спрос, рождается и предложение». По его словам, он знает нескольких российских врачей, которым пациенты привозили из-за границы купленные за $300 сертификаты о прививках вакциной от Pfizer, «но не потому, что доктор боится вакцинации, а чтобы он мог беспрепятственно поехать в западную страну».
Тем временем в Государственной думе призвали дать возможность обладателям купленных сертификатов сделать новую прививку легально.
«Тем, кто купил QR-код или сертификат о вакцинации, [надо] дать определенный срок в течение двух недель, может быть месяца, чтобы они пришли, покаялись и сделали прививку уже настоящую, — предложил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. — Это правильно. Не надо людей наказывать, каждый своим руководствовался принципом, или боязнью, или еще что-то, или авось пронесет».
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