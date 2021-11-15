Поклонская не увидела сенсации в получении квартиры в Москве

Ранее издание «Важные истории»* опубликовало информацию о том, что Поклонской была предоставлена в собственность служебная квартира в Москве, был указан ее адрес.
«Никакой сенсации в этом нет, как бы кто ни пытался это преподнести. Квартиру я получила впервые за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти», — сказала Поклонская РИА Новости.
При этом она считает недопустимым с точки зрения личной безопасности разглашение места ее проживания, а саму публикацию назвала «попыткой опорочить».
Поклонская с мая 2014 по октябрь 2016 года занимала должность прокурора Республики Крым. Затем была депутатом Госдумы РФ седьмого созыва. После окончания каденции была назначена послом РФ в Кабо-Верде.
* СМИ, признанное в России иноагентом.