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09:27 (мск), источник: © РИА Новости

Поклонская не увидела сенсации в получении квартиры в Москве

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Посол РФ в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что получила квартиру в Москве по итогам многолетней службы в органах власти, в этом «нет никакой сенсации».

Источник: РИА "Новости"

Ранее издание «Важные истории»* опубликовало информацию о том, что Поклонской была предоставлена в собственность служебная квартира в Москве, был указан ее адрес.

«Никакой сенсации в этом нет, как бы кто ни пытался это преподнести. Квартиру я получила впервые за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти», — сказала Поклонская РИА Новости.

При этом она считает недопустимым с точки зрения личной безопасности разглашение места ее проживания, а саму публикацию назвала «попыткой опорочить».

Поклонская с мая 2014 по октябрь 2016 года занимала должность прокурора Республики Крым. Затем была депутатом Госдумы РФ седьмого созыва. После окончания каденции была назначена послом РФ в Кабо-Верде.

* СМИ, признанное в России иноагентом.

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