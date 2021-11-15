Туры в Египет подешевели почти на 50%

«Благодаря появлению чартеров с 9 ноября стоимость туров на направлении на низкие и ближайшие даты снизилась на 30−40%. По оценкам туроператоров, на некоторые даты туры в Египет сейчас стоят на 50% дешевле, чем в сентябре этого года», — сказано в сообщении.
Ассоциация отмечает, что Египет в настоящее время занимает первое место среди зарубежных направлений по объему продаж на ближайшие даты и декабрь. За ним идут Турция, Доминикана, Куба и ОАЭ.
Россия возобновила чартерное авиасообщение с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом 9 ноября. По данным операторов, почти все туры в Шарм-эш-Шейх и Хургаду на ближайшее время раскуплены, а также идет активное бронирование на новогодние праздники.