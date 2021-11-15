Израиль отложил открытие страны для привитых «Спутником V» российских туристов

Туристы из России, привитые двумя дозами вакцины «Спутник V» не более полугода назад, смогут въезжать в Израиль не с 15 ноября, а с 1 декабря, говорится в совместном заявлении министерств здравоохранения и туризма, а также канцелярии премьера Израиля.
«В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных Спутником V, станет возможен с 01.12.21», — говорится в документе (цитата по ТАСС).
В нем отмечается, что в срок до 1 декабря будет налажена синхронизация систем и завершены юридические формулировки и обязательства, чтобы механизм въезда работал без недоразумений. «Решено, что с 15.11.21 Израиль официально признает российскую вакцину “Спутник V”, — подчеркивается в заявлении.
В нем уточняется, что две недели назад власти страны разрешили въезд туристов, привитых вакцинами, признанными ВОЗ. А успехи Израиля в вакцинации населения и низкая заболеваемость COVID-19 позволили премьер-министру Нафтали Беннету, министру здравоохранения Ницану Горовицу и министру туризма Йоэлю Развозову снять допограничения и открыть границы и для туристов, вакцинированных «Спутником V», и для получивших положительный результат тестов на антитела.
Израиль был закрыт для туризма с марта 2020 года. В мае этого года страна в рамках пилотного проекта открыла границы для организованных иностранных тургрупп, полностью вакцинированных одобренными в США препаратами. С 19 сентября Израиль разрешил въезд туристам в составе организованных групп, а с 1 ноября — туристам, вакцинированным препаратами, одобренными ВОЗ.