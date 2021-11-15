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12:05 (мск), источник: Газета.Ру

В России за последние сутки выявлено 38 420 новых случаев COVID-19

В сообщении оперативного штаба отмечается, что у 6,9% заболевших не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 1 211 человек. Вылечились 27 972 пациентов.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
12:31 (мск)В Москве зафиксировано 3789 новых случаев COVID-19
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Источник: AP 2021

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (3789), Санкт-Петербург (2968), Московская область (2666). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Калмыкии (39), Чукотском автономном округе (20) и Ненецком автономном округе (14).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 9 070 674 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период умерли 255 386 человек, выздоровели 7 784 585 человек.

Ранее заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что чаще всех в России COVID-19 болеют пожилые люди старше 65 лет.

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