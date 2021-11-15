В России за последние сутки выявлено 38 420 новых случаев COVID-19

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (3789), Санкт-Петербург (2968), Московская область (2666). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Калмыкии (39), Чукотском автономном округе (20) и Ненецком автономном округе (14).
В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 9 070 674 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период умерли 255 386 человек, выздоровели 7 784 585 человек.
Ранее заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что чаще всех в России COVID-19 болеют пожилые люди старше 65 лет.