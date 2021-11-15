Начинаются клинические испытания вакцины-пластыря от коронавируса

Т-клетки начинают работать сразу после заражения, препятствуя размножению вируса в организме, развитию заболевания, а также передаче вируса другим людям. Как утверждают разработчики, такой принцип действия позволяет обеспечить более длительный иммунитет, в отличие от существующих сейчас вакцин, которые запускают выработку антител, нейтрализующих коронавирус.
Дело в том, что количество антител постепенно снижается и вместе с этим ослабевает эффективность таких вакцин, вследствие чего требуется ревакцинация пациентов.
По словам коммерческого директора Emergex Робина Коэна, это первый случай, когда регуляторы одобряют проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 с использованием Т-клеточного ответа. «Представьте, что вирус — это астероид. Он врезается в планету (клетку), и его код, сигнатура этого вируса, быстро распространяется по всей поверхности. Сигнатуры считываются Т-клетками и воспринимаются как чужие, и тогда Т-клетки убивают зараженную клетку, прежде чем она сможет выработать новые живые вирусы», — пояснил он.
При этом вакцина Emergex сделана в виде пластыря с микроиглами, который легко приклеивается к коже и который удобно носить.
Вакцину можно хранить при комнатной температуре более трех месяцев, что, как отмечает компания, значительно облегчает ее доставку по всему миру.
Клинические испытания будут проходить в Швейцарии с 3 января 2022 года, в них примут участие 26 человек. Добровольцев разделят на две группы, одна из которых получит вакцину в большой дозировке, другая — в малой. Промежуточные результаты испытаний ожидаются в июне.