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16:43 (мск), источник: Секрет Фирмы

Российские парфюмеры создали духи с ароматом боевого истребителя

В России разработали парфюм с ароматом истребителя пятого поколения Checkmate, сообщили в корпорации «Ростех». Духи, вдохновлённые новым отечественным самолётом, сочетают в себе нотки стекла, кожи и металлов.

Источник: РИА "Новости"

Для создания аромата парфюмеры использовали оригинальные образцы из кабины Checkmate. Парфюм создали специально к международной премьере прототипа самолёта на авиасалоне Dubai Airshow 2021.

«Ноты аромата сочетают в себе запахи стекла, натуральной кожи и металлов, использованных в конструкции фюзеляжа, двигателей и кабины самолёта. Партнером “Ростеха” выступила Гильдия парфюмеров России», — сообщили РИА «Новости» в госкорпорации.

В «Ростехе» уточнили, что специалисты использовали образцы металлических сплавов, стекла и кожаной отделки кабины истребителя вместе с экстрактами можжевельника, пачули и дубового мха.

«Пять основных нот композиций удалось соединить воедино благодаря техногенному аккорду парфюма», — рассказал собеседник агентства.

Флакон духов выполнен в форме чёрного шахматного коня, который является одним из символов истребителя. Аромат подходит как мужчинам, так и женщинам.

В Индии оппозиционная партия «Самаджвади» ранее выпустила свои собственные духи с «ароматом социализма». Политики уверены, что ноты шафрана и сандалового дерева вызывают образы этой философии. Лидер партии Ахилеш Ядав заявил, что аромат долен воплотить дух левой политики. По данным индийских СМИ, на создание духов учёным потребовалось 4 месяца. Членов партии призвали активно душиться перед собраниями.

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