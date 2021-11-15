Российские парфюмеры создали духи с ароматом боевого истребителя

Для создания аромата парфюмеры использовали оригинальные образцы из кабины Checkmate. Парфюм создали специально к международной премьере прототипа самолёта на авиасалоне Dubai Airshow 2021.
«Ноты аромата сочетают в себе запахи стекла, натуральной кожи и металлов, использованных в конструкции фюзеляжа, двигателей и кабины самолёта. Партнером “Ростеха” выступила Гильдия парфюмеров России», — сообщили РИА «Новости» в госкорпорации.
В «Ростехе» уточнили, что специалисты использовали образцы металлических сплавов, стекла и кожаной отделки кабины истребителя вместе с экстрактами можжевельника, пачули и дубового мха.
«Пять основных нот композиций удалось соединить воедино благодаря техногенному аккорду парфюма», — рассказал собеседник агентства.
Флакон духов выполнен в форме чёрного шахматного коня, который является одним из символов истребителя. Аромат подходит как мужчинам, так и женщинам.
В Индии оппозиционная партия «Самаджвади» ранее выпустила свои собственные духи с «ароматом социализма». Политики уверены, что ноты шафрана и сандалового дерева вызывают образы этой философии. Лидер партии Ахилеш Ядав заявил, что аромат долен воплотить дух левой политики. По данным индийских СМИ, на создание духов учёным потребовалось 4 месяца. Членов партии призвали активно душиться перед собраниями.