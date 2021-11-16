Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Норильске запечатлели завораживающее северное сияние (фото) Сказочные природные пейзажи
Фоторепортажи
1010 необычных фактов о народах России, которые вы могли не знать
24Снимок футбольного поля в Москве победил в престижном конкурсе
11:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японские ученые придумали, как стирать память

В ходе эксперимента им удалось удалить воспоминание из мозга мыши.

Японские ученые из Университете Киото разработали устройство, способное в прямом смысле стирать память. Правда это касается лишь новой информации в краткосрочной памяти.

По словам специалистов, им удалось «изъять» из мозга информацию путем блокировки процесса консолидации — перемещения новой информации из кратковременной в долговременную память.

Эксперименты ученые проводили на лабораторных мышах, которых предварительно обучили новым навыкам. Затем грызунам в мозг внедрили «проводники», реагирующие на облучение светом. С помощью специальных световых сигналов ученые воздействовали на гиппокамп подопытной мыши — именно там изначально кодируются новые воспоминания.

Это воздействие помогло заблокировать белок кофилин, который обеспечивает работу синапсов, не давая возможности сформироваться нейронной сети, и тем самым запомнить полученную информацию.

Больше всего результатов получилось от тройного воздействия: сразу же после обучения новой задаче, а также позже во время первого и второго сна. Это не дало новому знанию перейти в долговременную память, а потому сразу же забылось.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Эти данные позволили ученым точно определить местоположение первоначальных воспоминаний и время их «жизни» до тех пор, пока они не перейдут в долгосрочную память.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь