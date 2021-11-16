11:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японские ученые придумали, как стирать память
В ходе эксперимента им удалось удалить воспоминание из мозга мыши.
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Японские ученые из Университете Киото разработали устройство, способное в прямом смысле стирать память. Правда это касается лишь новой информации в краткосрочной памяти.
По словам специалистов, им удалось «изъять» из мозга информацию путем блокировки процесса консолидации — перемещения новой информации из кратковременной в долговременную память.
Эксперименты ученые проводили на лабораторных мышах, которых предварительно обучили новым навыкам. Затем грызунам в мозг внедрили «проводники», реагирующие на облучение светом. С помощью специальных световых сигналов ученые воздействовали на гиппокамп подопытной мыши — именно там изначально кодируются новые воспоминания.
Это воздействие помогло заблокировать белок кофилин, который обеспечивает работу синапсов, не давая возможности сформироваться нейронной сети, и тем самым запомнить полученную информацию.
Больше всего результатов получилось от тройного воздействия: сразу же после обучения новой задаче, а также позже во время первого и второго сна. Это не дало новому знанию перейти в долговременную память, а потому сразу же забылось.
Эти данные позволили ученым точно определить местоположение первоначальных воспоминаний и время их «жизни» до тех пор, пока они не перейдут в долгосрочную память.
Екатерина Гура