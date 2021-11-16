Фиагдон: самое туристическое место Осетии

Фиагдон не случайно называют Солнечной долиной: большую часть года здесь и правда ясно. И каждый сможет найти в этой долине что-то для себя. Климат подойдет астматикам, памятники старины порадуют любознательных туристов, а природные красоты и развитая инфраструктура доставят удовольствие всем вместе.
В Куртатинское ущелье, где располагается поселок Верхний Фиагдон, легко добраться: отличная дорога, час езды от Владикавказа. Нет личного транспорта? Не проблема. Ходит общественный — с городского автовокзала каждый час отправляется рейсовый автобус.
Равнинная трасса вскоре после начала путешествия сменяется дорогой в узине: по одну руку горы, по другую — река Фиагдон и снова горы. Когда-то река прорыла себе путь сквозь скалистые массивы и образовала 50-километровое Куртатинское ущелье. Его центральная часть — Верхне-Фиагдонская котловина. А вокруг — сплошь вершины, названия которых известны любителям ходить в многодневные походы с рюкзаками и в тяжелых ботинках: Тбаухох, Кариухох, Сырхубарзонд.
Кстати, о названии реки и селения. Считается, что в слове «Фиагдон» сошлись два значения: фиййаг — лопата, дон — вода, река. По легенде, первым поселенцам этих мест ради питьевой воды приходилось расчищать русло реки лопатами, настолько сильно оно было покрыто мхом. Глядя на бурную реку сегодня, сложно представить ее заросшей, но красивая легенда никогда не бывает лишней.
Популярность Фиагдона и окрестностей у туристов имеет, можно сказать, исторические корни: через Куртатинское ущелье проходил древний караванный путь в Закавказье. На местных дорогах всегда было многолюдно. Не случайно именно в Куртатинском ущелье сосредоточены самые известные исторические памятники республики.
Круглое святилище Кастарты дзуар (в переводе с осетинского — святилище младших) расположено в селе Барзикау. По преданию, возводили его медитативно — принося землю пригоршнями. В этом же селении сохранились несколько боевых башен и часовня.
Недалеко от Барзикау — заброшенное поселение Цмити. Оно находится в самой глубине ущелья. Сюда приезжают, чтобы посмотреть средневековые архитектурные сооружения XIV века. Не все постройки пережили время, но атмосфера древнего города все равно впечатляет.
Стратегически выгодно расположенное, Куртатинское ущелье всегда было уязвимо для набегов — и поэтому в нем много дозорных и боевых сооружений.
Важное значение для обороны ущелья имело селение Дзивгис. Здесь находится один из самых необычных памятников старины Осетии — крепость XIII—XVI вв.еков, буквально растущая из скал. Месторасположение укрепления явно хорошо продумали: здесь и бурная река, и труднодоступная вершина Кариухох, и возвышение, с которого хорошо проглядываются окрестности.
Неподалеку расположена церковь Святого Георгия, датированная VII веком, — одна их самых древних сохранившихся христианских построек республики.
Кодовое слово — «город мертвых». Фотографии склепов XVI—XVIII вв.еков не видел только ленивый. По распространенной легенде, сюда уходили умирать поодиночке или целыми семьями во время чумных эпидемий. Горцы, заболевшие чумой, самоизолировались и доживали свои дни в склепах в надежде спасти остальных. Отсюда — мрачная слава Даргавса.
Изучая могильники, археологи находили ювелирные украшения, монеты, оружие разных эпох и мест происхождения. Но поразило специалистов другое: некоторые останки лежали в деревянных лодках. Что это могло означать в высокогорье, где по бурным рекам вряд ли далеко уплывешь, до сих пор остается загадкой. Ученые видят здесь связь с древними сказаниями других народов, например с преданиями о подземной реке Стикс из греческой мифологии, по чьим водам Харон переправлял в своей ладье души умерших в царство мертвых. Кто знает, может быть находки в Даргавсе — отголоски похожих культов?
В Фиагдоне можно увидеть достопримечательность, связанную с первыми поселенцами этих мест. Родовая башня двух братьев Курта и Тага расположена в селении Уаласых на выступе скалы. Полуразрушенное строение в каком-то смысле является родовой башней чуть ли не всех осетин: от братьев ведут свою генеалогию сто осетинских фамилий. В древности башня выполняла все ту же функцию — оберегать и охранять близлежащие территории. Вторая башня, стоявшая рядом, не сохранилась.
В поселке Фиагдон есть и современная достопримечательность — самая высокогорная православная обитель России Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Современная, но не менее живописная: постройка выполнена из горного камня и отлично вписывается в пейзаж. Однажды в соседнее с Верхним Фиагдоном село Хидикус пришли два монаха и два трудника с равнины — так летом 2003 года началась история монастыря. Строился он постепенно, укрепляя со временем свой статус одного из духовных центров республики.
Фиагдону и его окрестностям вполне можно посвятить не день и не два, а, к примеру, неделю. К этому располагает и развитая инфраструктура. Несколько современных гостиниц и отелей, многочисленные частные коттеджи, квартиры на Airbnb — жилья здесь достаточно. Целый коттедж стоит от 3500 рублей в сутки, квартира на Airbnb — от 1700 рублей, а номера в современных отелях — от 4900 рублей и до десятков тысяч: но тут туриста ждут и уровневые рестораны, и СПА.
С общепитом тоже не будет проблем. Если кафе и рестораны не по душе, ищите просто вывески «Домашние пироги» на частных домах. Что может быть вкуснее домашнего пирога со свекольными листьями, съеденного с видом на горные долины?
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