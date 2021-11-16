12:17 (мск), источник: ТАСС Наука
В генах европейцев нашли следы естественного отбора
Это говорит о том, что человек продолжает эволюционировать.
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ТАСС, 16 ноября. Биологи выяснили, что за последние три тысячи лет структура нескольких сотен генов людей европейского происхождения заметно изменилась под действием естественного отбора. Это подтверждает, что биологическая эволюция человека продолжается, пишут ученые в научном журнале Nature Human Behaviour.
«Мы изучили, как естественный отбор повлиял на 870 различных особенностей работы организма человека, связанных сразу с несколькими генами, и обнаружили, что эволюция затронула примерно 88% из них. Не все изменения были положительными, но в большинстве случаев отбор привел к уменьшению шансов на развитие разных болезней или же повысил шансы на продолжение рода», — пишут исследователи.
Среди ученых нет единого мнения о том, продолжается ли биологическая эволюция человека после перехода к жизни в условиях цивилизации. Часть исследователей считает, что после этого развитием человека в основном стали управлять социальные факторы, а другие уверены в том, что биологическая эволюция Homo sapiens продолжается.
В новом исследовании китайские биологи под руководством профессора Шанхайского университета транспорта Линя Гуаньнина получили подтверждение последнего тезиса. Они анализировали результаты крупномасштабных генетических исследований жителей Европы, которые проводились между 2010 и 2020 годом.
Линь и его коллеги хотели выяснить, как за последние несколько тысяч лет изменилась работа нескольких тысяч генов, связанных с ростом человека, предрасположенностью к анорексии, а также 870 других особенностей работы организма. Для этого ученые исследовали, как часто в этих участках ДНК современных и древних людей, живших на Земле 4,2−14 тыс. лет назад, встречаются разные мутации.
Оказалось, что естественный отбор продолжает действовать на подавляющее большинство этих генов, связанных с 88% особенностями в облике человека и работы его организма. Почти все эти перемены увеличивали приспособленность европейцев к тем условиям, в которых жили их предки, а 6−7,5% эволюционных изменений в работе организма мужчин и женщин были связаны с повышением шансов на продолжение рода.
Некоторые из этих изменений, как отмечают биологи, выглядят очень необычно для современного человека. В частности, мутации, связанные с предрасположенностью к анорексии и болезням кишечника, увеличивали шансы на выживание их носителей. Также ранее больше потомства оставляли носители вариаций генов, связанных с шизофренией и синдромом дефицита внимания.
Ученые предполагают, что многие из подобных мутаций помогали нашим предкам выживать в условиях постоянной нехватки пищи, частых контактов с патогенами и с другими угрозами для жизни, которые сегодня встречаются редко. Линь и его коллеги надеются, что дальнейшие исследования и расшифровка геномов кроманьонцев помогут проверить эту теорию.