12:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: древние жители Испании проглатывали ртуть
Уровни интоксикации останков медного века из испанских гробниц оказались очень высоки.
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Древние жители Испании вдыхали или даже проглатывали ртуть во время религиозных ритуалов, что приводило к сильной интоксикации организма.
Такое неожиданное открытие сделали ученые из Севильского университета в ходе масштабного исследования. Они проанализировали останки 370 человек из 50 гробниц, расположенных на территории 23 археологических памятников Испании. Эти захоронения датируются неолитом, медным веком и бронзовым веком, охватывая временной отрезок в 5 тысяч лет.
Полученные в лабораториях результаты показали, что самые высокие уровни воздействия ртути на организмы наблюдались в начале медного века, между 2900 и 2600 годами до нашей эры. В этот период древнее население Испании начало очень активно использовать киноварь — сульфид ртути, который при измельчении превращается в порошок ярко-красного цвета.
В Испании находится месторождение Альмаден — одно из крупнейших в мире, где ведется добыча киновари ради получения ртути. Оно известно с древнейших времен, а разрабатывать его начали еще 7 тысяч лет назад.
В наше время киноварь добывают ради получения ртути, в Античности и Средневековье — для производства пигментов, а еще раньше киноварь использовали в религиозных ритуалах. Ею расписывали мегалитические комплексы и статуэтки, киноварь также наносили на тела умерших.
В ходе этих действий многие люди непреднамеренно вдыхали порошок киновари, что приводило к накоплению в их организмах высоких уровней ртути. Они достигают 400 частиц (ppm) на миллион при современной норме ВОЗ не больше 2. Это должно было серьезно сказываться на их здоровье.
В отдельных случаях уровни ртути в останках настолько высоки, что ученые предположили: древние жители Испании могли получить их только путем преднамеренного вдыхания паров или проглатывания порошка киновари в рамках древних ритуалов.
Анна Лысенко
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