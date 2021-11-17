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09:39 (мск), источник: BBC News Русская служба

Австралийская семья застряла в песках посреди пустыни. Помощь пришла только через четыре дня

Австралийская семья, путешествующая в своем автодоме по диким местам континента, увязла в грязи после сильного дождя в пустыне Симпсон в 150 километрах от ближайшего города Однадатта. Их удалось спасти лишь четыре дня спустя.

Источник: Reuters

Линдси и Ори Заврос и их маленькие дети Зои и Зейн вызвали помощь в прошлую пятницу, но из-за сильного наводнения, которое случилось в районе, все дороги оказались размыты. Спасатели сказали путешественникам, что вызволить их смогут не раньше, чем через несколько недель.

Чтобы поддержать семью на время ожидания помощи, им с воздуха сбросили предметы первой необходимости, в том числе воду и спутниковый телефон. У туристов также были кое-какие припасы в фургоне.

Однако со вторника в месте, где застряла семья, началось резкое повышение температуры: синоптики прогнозировали до 38. В итоге на помощь пострадавшим отправили спасательный вертолет.

После того, как в месте, где застряла семья, стало припекать солнце, им на выручку выслали вертолет | Источник: Reuters

«Семью отправили в город Кубер-Педи, где они переночуют и смогут организовать возвращение домой», — заявили в полиции Южной Австралии.

Семья из города Перт отправилась в путешествие по Австралии на своем автофургоне в ноябре прошлого года и вела заметки о своих приключениях в Instagram.

«Сейчас мы направляемся вглубь страны, в пустыню Симпсон, чтобы поставить еще одну галочку в нашем списке мест, которые мы хотим посетить», — гласил их пост, опубликованный незадолго до происшествия.

Автофургон путешественников останется в пустыне.

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