18:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель испанского города подал в суд на мэрию из-за слишком громкого колокола
В ответ чиновники заставили его доказать, что его дом построен в соответствии со звукоизоляционными нормами.
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Необычный скандал разгорелся в испанском городке Арес в провинции Ла-Корунья. Один из местных жителей подал в суд на городские власти из-за слишком громкого звона церковного колокола, который мешает ему спать по ночам.
Мужчина, чье имя не называется, обратился в суд с жалобой на превышение допустимого уровня шума в ночное время. Он отметил, что колокол звонит очень громко и мешает ему спать. Испанец потребовал, чтобы колокол отключали в ночное время или хотя бы прекращали его звон с 23 часов вечера до 7 утра.
Сам же заявитель отметил, что замерял параметры и в ночное время шум колоколов в его спальне достигает 39 дБ, превышая максимально допустимые значения на 9 дБ.
Городские власти согласились провести экспертизу и в случае обнаружения проблемы обещали исправить ситуацию. Однако чиновники этой историей были удивлены. Они отметили, что за многие годы существования колокола на шум еще никто не жаловался. Кроме того, они запросили у истца документы, подтверждающие, что его дом построен в соответствии с нормами звукоизоляции, в противном случае, мужчине откажут в рассмотрении иска и обяжут провести дома необходимый ремонт, пишет газета El Espanol.
Екатерина Гура