Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Норильске запечатлели завораживающее северное сияние (фото) Сказочные природные пейзажи
Фоторепортажи
12Празднование Дня мертвых
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
18:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель испанского города подал в суд на мэрию из-за слишком громкого колокола

В ответ чиновники заставили его доказать, что его дом построен в соответствии со звукоизоляционными нормами.

Необычный скандал разгорелся в испанском городке Арес в провинции Ла-Корунья. Один из местных жителей подал в суд на городские власти из-за слишком громкого звона церковного колокола, который мешает ему спать по ночам.

Мужчина, чье имя не называется, обратился в суд с жалобой на превышение допустимого уровня шума в ночное время. Он отметил, что колокол звонит очень громко и мешает ему спать. Испанец потребовал, чтобы колокол отключали в ночное время или хотя бы прекращали его звон с 23 часов вечера до 7 утра.

Дело получило широкую огласку и суд обязал городские власти Ареса провести необходимые замеры шума.

Сам же заявитель отметил, что замерял параметры и в ночное время шум колоколов в его спальне достигает 39 дБ, превышая максимально допустимые значения на 9 дБ.

Городские власти согласились провести экспертизу и в случае обнаружения проблемы обещали исправить ситуацию. Однако чиновники этой историей были удивлены. Они отметили, что за многие годы существования колокола на шум еще никто не жаловался. Кроме того, они запросили у истца документы, подтверждающие, что его дом построен в соответствии с нормами звукоизоляции, в противном случае, мужчине откажут в рассмотрении иска и обяжут провести дома необходимый ремонт, пишет газета El Espanol.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь