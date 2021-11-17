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09:40 (мск), источник: Российская газета

Европейский суд постановил, что карантин не нарушает права человека

Европейский суд по правам человека признал, что локдаун не является нарушением Европейской конвенции по правам человека. Сравнивать карантин с лишением свободы — неприемлемо. Свежие правовые позиции Страсбургского суда распространил в своем специальном обобщении Верховный суд России.

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Источник: Reuters

Хотя ответчиком была не Россия, схожие ситуации возникали во многих странах. А правовые позиции ЕСПЧ распространяются на все государства, присоединившиеся к Европейской конвенции по правам человека.

Так что их должны учитывать и российские суды в своей повседневной деятельности.

До Страсбурга, чтобы задать вопрос от имени всех европейцев, дошел гражданин Румынии.

«В связи с пандемией COVID-19 на всей территории Румынии было введено чрезвычайное положение по соображениям общественного здравоохранения. Гражданам запрещалось покидать свои дома под угрозой наложения штрафа, за исключением строго определенных случаев и при наличии документа, подтверждающего наличие уважительной причины», — рассказывает в своем документе Верховный суд России.

Заявитель утверждал, что раз он не был заражен вирусом и не контактировал с заболевшими, то карантин продолжительностью в пятьдесят два дня, которому он подвергся, в сложившихся условиях якобы равносилен «лишению свободы».

Стоит ли повторять, что это было излишне категоричное утверждение. Понятны чувства людей, которым приходится переживать непростые времена. Подобные эмоции испытывают все, независимо от национальности и гражданства.

Однако Европейский суд четко разъяснил: жесткие меры не нарушают прав человека. Карантин применялся ко всем в государстве. К тому же человек мог выходить из дома в случае необходимости и не был лишен социальных контактов

«ЕСПЧ установил: степень интенсивности ограничения свободы передвижения заявителя не была такой, при которой всеобщий карантин мог бы рассматриваться в качестве лишения свободы», — говорится в обобщении Верховного суда России.

Эксперты подчеркивают: это решение заслуживает особого внимания, поскольку Страсбургский суд впервые рассмотрел применимость статьи 5 Европейской конвенции по правам человека к национальному карантину, введенному по соображениям безопасности общественного здравоохранения.

«Решение было принято через пять месяцев после подачи жалобы, в то время, когда пандемия COVID-19 все еще продолжается. Суд признал, что пандемия может иметь очень серьезные последствия не только для здоровья, но и для всего общества, экономики, функционирования государства и жизни в целом, поэтому сложившуюся ситуацию следует охарактеризовать как “исключительный и непредсказуемый контекст”», — сказано в обобщении.

В решении излагаются доводы, приводящие к выводу о том, что уровень ограничений, налагаемых на свободу передвижения граждан, не является «лишением свободы» по смыслу Конвенции.

В данном деле Страсбургский суд отметил, во-первых, что эта мера была общеприменимой ко всем в государстве. Во-вторых, заявитель мог свободно покидать дом по различным причинам, прямо предусмотренным законодательством, и мог посещать разные места в любое время суток, когда того требовала ситуация. В-третьих, он не подвергался индивидуальному надзору со стороны властей и не утверждал, что был вынужден жить в тесном пространстве, а также не был лишен всех социальных контактов.

Следовательно, условия карантина не могут быть приравнены к домашнему аресту, равносильному «лишению свободы» в том смысле, полагает ЕСПЧ.

В свою очередь, президиум Верховного суда России с момента начала пандемии утвердил три специализированных обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Как рассказал в свое время председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, третий обзор содержит 22 правовые позиции.

В частности, ВС обратил внимание судов на то, что исполнительное производство может быть приостановлено судом или судебным приставом-исполнителем, если должник лишен возможности участвовать в совершении исполнительных действий и реализовывать иные права в связи с принимаемыми санитарно-эпидемиологическими мерами.

В целом правовые позиции из специализированных обзоров ВС применялись судами в сотнях тысяч дел.

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