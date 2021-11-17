В Роспотребнадзоре предупредили о нетипичной активности еще одного вируса

«Заболевания, вызванные вирусами Коксаки, относятся к группе энтеровирусных инфекций, широко распространенных в большинстве стран, включая Российскую Федерацию», — предупредили в ведомстве.
Вирус впервые был обнаружен в маленьком городе Коксаки, расположенном к югу от Олбани в штате Нью-Йорк. Заражение возникает при употреблении инфицированной воды, еды, а также через бытовые предметы. Симптомами заболевания служат лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота и болевые ощущения в животе. Первый является одним из основных признаков заражения.
Большинство заболевших вирусами Коксаки группы В (6 серотипов) — дети до 15 лет. Эта разновидность чаще всего поражает сердце, плевру, печень, поджелудочную железу, и нередко становятся причиной выраженного болевого синдрома в животе, в грудной клетке, сыпи.
В некоторых случаях вирусы Коксаки могут вызывать вирусный менингит, энцефалит или миокардит.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупредили о возможной вспышке кори, так как в 2020 году более 22 млн детей пропустили вакцинацию из-за пандемии COVID-19. Руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен сообщила, что в 26 странах произошли крупные вспышки заболевания. Она призвала страны как можно быстрее провести вакцинацию от кори, которая ранее была отложена из-за пандемии.