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10:32 (мск), источник: Газета.Ру

В Роспотребнадзоре предупредили о нетипичной активности еще одного вируса

Многие инфекционные заболевания изменили свое сезонное присутствие, и вирусы Коксаки, циркулирующие обычно в летние месяцы, в этом году проявили себя в ноябре, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Источник: sweetlouise/СС0

«Заболевания, вызванные вирусами Коксаки, относятся к группе энтеровирусных инфекций, широко распространенных в большинстве стран, включая Российскую Федерацию», — предупредили в ведомстве.

Вирус впервые был обнаружен в маленьком городе Коксаки, расположенном к югу от Олбани в штате Нью-Йорк. Заражение возникает при употреблении инфицированной воды, еды, а также через бытовые предметы. Симптомами заболевания служат лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота и болевые ощущения в животе. Первый является одним из основных признаков заражения.

Большинство заболевших вирусами Коксаки группы В (6 серотипов) — дети до 15 лет. Эта разновидность чаще всего поражает сердце, плевру, печень, поджелудочную железу, и нередко становятся причиной выраженного болевого синдрома в животе, в грудной клетке, сыпи.

В некоторых случаях вирусы Коксаки могут вызывать вирусный менингит, энцефалит или миокардит.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупредили о возможной вспышке кори, так как в 2020 году более 22 млн детей пропустили вакцинацию из-за пандемии COVID-19. Руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен сообщила, что в 26 странах произошли крупные вспышки заболевания. Она призвала страны как можно быстрее провести вакцинацию от кори, которая ранее была отложена из-за пандемии.

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