01:16 (мск), источник: Известия
В ВОЗ назвали европейский регион эпицентром пандемии
В настоящий момент наблюдается стремительный рост заболеваемости, госпитализаций и смертей в Европе. Об этом «Известиям» заявили в региональном бюро ВОЗ.
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«Европейский регион снова стал эпицентром пандемии. Есть ряд объяснений: “Дельта”-штамм с высоким уровнем заразности, невакцинированные люди или с ослабленным иммунитетом, мероприятия в помещениях из-за холодной погоды», — заявили «Известиям» в пресс-службе регионального бюро ВОЗ.
При этом в Европе вакцинная кампания протекает достаточно успешно. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на территории ЕС и Европейского экономической зоны (ЕЭЗ) привиты 64,9% населения. В ECDC «Известиям» заявили, что вакцинация является приоритетным способом борьбы с пандемией, но нужно усилить ограничительные меры для снижения передачи вируса.
«Особенно это касается уязвимых лиц с высоким риском тяжелого протекания болезни», — заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.
Представители ВОЗ в беседе с «Известиями» отметили, что необходимо вновь соблюдать такие меры, как социальная дистанция, ношение масок и регулярная гигиена рук.
Как заявили опрошенные «Известиями» европейские специалисты, новая вспышка коронавируса подтверждает тот факт, что вакцинация еще не означает полное освобождение от мер предосторожности.
Тем временем в Австрии уже ввели локдаун для невакцинированных, в Германии власти обсуждают новые ограничения.
Неплохо дела обстоят в Испании. В начале прошлой недели страна продемонстрировала самый низкий показатель заболеваемости в Европе — 31 случай на 100 тыс. человек. 80% ее населения полностью привиты. По этому показателю королевство занимает первое место среди стран G20. Кроме того, по данным ECDC, 30,1% детей до 18 лет в Испании получили как минимум одну дозу вакцины. В то время как в ФРГ и Италии продолжаются протесты антипрививочников. Согласно опросу социологической службы CIS от мая 2021 года, только 6% испанцев принципиально выступают против прививок.