Правительственная комиссия одобрила законопроект о расширении прав мужчин на маткапитал

Поправки к закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» расширяют категорию лиц, которые могут рассчитывать на получение материнского капитала. Согласно законопроекту (есть в распоряжении «Ъ»), этим правом наделяются мужчины, «являющиеся единственными родителями второго, третьего и последующих детей, рожденных для них после 1 января 2007 года, и первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в результате использования суррогатного материнства».
При этом возможность получить маткапитал появляется только в случае, если мужчина уже вступил в брак и воспитывает детей совместно с усыновившей их супругой.
Законопроект также предполагает, что в случае смерти отца или лишения его родительских прав дополнительные меры поддержки может получить его супруга. Если женщина умирает или в ее отношении отменяется усыновление, права на маткапитал переходят детям, не достигшим совершеннолетия, либо совершеннолетним, обучающимся по очной форме в образовательной организации, до окончания такого обучения, но не дольше чем до 23 лет.
Законопроект внесен Минтрудом во исполнение постановления КС России от 29 июня 2021 года. Как ранее сообщал «Ъ», поводом для решения КС послужил запрос Конаковского районного суда Тверской области, который рассматривал дело гражданина Т. Мужчина обжаловал отказ в предоставлении материнского капитала на двух дочерей, рожденных ему суррогатной матерью. В октябре 2019 года он через суд получил свидетельства о рождении детей, где в графе «мать» стояли прочерки, а он был признан их отцом. Позднее он заключил брак, и его жена удочерила девочек. Сначала она, а потом и сам Т. обратились в Пенсионный фонд за дополнительными мерами господдержки, но получили отказ.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев объяснил, что возник «правовой пробел»:
Так как женщина усыновила детей, права на материнский капитал у нее не возникло. Не предусмотрено такое право и для мужчины — единственного родителя, чей ребенок рожден суррогатной матерью.
Отметим, сейчас семьям с детьми, рожденными с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, гарантирована господдержка, однако правом на получение маткапитала наделена лишь женщина, записанная в свидетельстве о рождении матерью ребенка.
Конституционный суд пришел к выводу, что отцы в такой же ситуации «необоснованно лишаются такого рода господдержки, что не соответствует Конституции», и обязал законодателей исправить ситуацию.
В пояснительной записке говорится, что в настоящее время дополнительные меры господдержки в приоритетном порядке предоставляются женщинам—гражданкам РФ «в связи с социальными рисками материнства, охватывающими беременность и рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье, возможные трудности в трудоустройстве». Права мужчины на такие меры являются «производными от прав женщины», за исключением случаев, когда мужчина — единственный усыновитель второго, третьего и последующих детей. Напомним, закон о маткапитале на второго ребенка был принят после послания президента России Владимира Путина в мае 2006 года. С 1 января 2020 года выплата материнского капитала предусмотрена и за рождение первого ребенка. В этом году его размер увеличили до 480 тыс. руб. за первого ребенка и до 639 тыс. руб.— за второго. Эти средства можно направить на образование детей, улучшение жилищных условий, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов или на формирование накопительной части пенсии матери.
Минтруд уточняет, что, по данным территориальных органов ПФР, отказано в получении сертификата на маткапитал 19 мужчинам, имеющим детей от суррогатных матерей.
Средневзвешенный размер выплаты, говорится в финансово-экономическом обосновании, в зависимости от очередности рождения с учетом количества получателей сертификатов на маткапитал в 2021 году составляет 550 989 ₽ Авторы инициативы подсчитали, что таким образом сразу же после ее принятия расходы бюджета составят 10,4 млн руб.
Руководитель практики семейного права BGP Litigation адвокат Виктория Дергунова отметила, что в результате пробела, на который указал КС, действующая редакция закона ставила семьи, воспитывающие детей, рожденных для одного родителя суррогатной матерью и в последующем после регистрации брака усыновленных (удочеренных) его супругом, в дискриминационное положение. Председатель правления общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая подчеркнула, что новые меры в первую очередь направлены на защиту прав ребенка на государственную поддержку. Ранее положительно о решении КС высказалась экс-заместитель главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина (не вошла в состав действующего парламента): «Справедливая буква закона восторжествовала, а наше государство идет верным курсом в сторону семейной и социальной политики».
Наталья Костарнова