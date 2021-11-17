ОНФ выявил низкое качество охраны школ и больниц

В список ОНФ попала, например, ГБУЗ «Городская больница Анапы» в Краснодарском крае. Начальная цена контракта по ее охране в результате аукциона снизилась с 10,25 млн до 3,38 млн рублей. В Кировской области — медицинский университет: с 22,5 млн до 6,29 млн рублей. В Москве — государственный технический университет им. Н. Э. Баумана: с 91,99 млн до 58,41 млн рублей.
«Выяснилось, что ряд торгов завершается снижением стоимости услуг охраны вплоть до 79%. Это совершенно ненормальная ситуация, которая потенциально несет угрозу безопасности граждан. Общая сумма всех выявленных закупок составила 1,18 млрд рублей, а общее снижение по ним — 549,9 млн. То есть среднее снижение превысило 43,1%, что с точки зрения проведения торгов — просто катастрофа», — пояснил «Известиям» руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.
В связи с этим ОНФ предлагает изменить процедуру проведения закупок на оказание услуг по охране социальных и бюджетных учреждений. По мнению общественников, ее надо проводить не в форме аукциона, как сейчас, когда побеждает тот, кто предложит ниже цену, а с помощью электронных торгов. В случае конкурса к его участникам предъявляются более высокие требования, которые позволяют установить надежность исполнения контракта. Одним из них в ОНФ предлагают сделать стандарт охранных услуг.
Представитель родительского комитета одной из подмосковных школ Илья Паймушкин считает вопрос организации безопасности в школах актуальным и важным, особенно с учетом недавних событий, связанных с нападениями на образовательные учреждения. По его словам, предложения ОНФ можно поддержать, но он бы посоветовал подключить к обсуждению этой темы родителей и самих школьников, которые могли бы указать на недоработки в организации охраны.