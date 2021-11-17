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08:02 (мск), источник: РБК

США закупят у Pfizer таблетки от COVID для 10 млн пациентов

Администрация президента США Джо Байдена планирует закупить новый препарат против коронавируса, который разработала компания Pfizer, сообщили источники The New York Times и The Washington Post. По данным компании, эти таблетки способны на 89% сократить риск госпитализации или смерти при коронавирусе.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: AP 2021

Речь идет о препарате Paxlovid (ингибитор протеазы плюс ритонавир), который выпускается в форме таблеток. Всего власти США планируют закупить это лекарство для лечения 10 млн пациентов, потратив более $5 млрд.

О завершении второй фазы испытаний Paxlovid компания сообщила 5 ноября. По ее данным, препарат снижает риск госпитализации или смерти после заражения коронавирусом на 89%.

Среди участников испытания не было зафиксировано ни одного летального исхода, добавили в Pfizer.

Накануне, 16 ноября, компания подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на разрешение на экстренное использование своего препарата. К концу года Pfizer намерена произвести таблетки для лечения более 180 тыс. человек, а в первой половине 2022-го — для лечения свыше 21 млн человек. Курс лечения состоит из 30 таблеток, принимаемых в течение пяти дней.

В испытаниях нового препарата участвуют 7 тыс. человек из разных стран, сообщил «Ведомостям» представитель Pfizer. Клинические исследования пройдут и в России. В них будут участвовать граждане старше 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса.

Всего к испытаниям привлекут 90 человек в Московской области, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах.

На фоне новости об успешных испытаниях препарата акции Pfizer подскочили 5 ноября на 13%. Таблетка также вызвала ралли в акциях США и Азии. Индекс Bloomberg в ходе торгов 8 ноября вырос на 7,2%, показав наибольший рост за последние два месяца. Индекс акций авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона увеличился на 5,5%, продемонстрировав рекордный рост с марта. Подорожали акции производителя чемоданов и сумок и для путешествий Samsonite — на 14,5%, также заметно выросли в цене бумаги авиакомпаний США.

Как пояснил рыночный стратег IG Asia Pte в Сингапуре Джун Ронг Йеп, препарат «вселяет надежду на то, что повторное открытие экономик сможет пройти более гладко, особенно если таблетка сможет снизить нагрузку на больницы».

Во время загрузки произошла ошибка.
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