11:12 (мск), источник: Lenta.Ru
В первом российском регионе ввели QR-коды на внутренних авиалиниях
С 1 декабря в первом российском регионе — Хабаровском крае — введут QR-коды на внутренних авиалиниях. Об этом пишет «Интерфакс».
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Согласно нововведениям, перелеты внутренними авиалиниями в пределах края будут возможны только гражданам с действующими QR-кодами.
«Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Ранее в ноябре в Минтрансе заявили, что проверка QR-кодов у пассажиров самолетов будет внедрена в России не позднее февраля. Ориентировочные сроки внедрения системы QR-кодов для авиаперелетов назвал замглавы Минтранса Кирилл Богданов в кулуарах форума «Транспорт России».