Суд оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» за гей-пропаганду в эфире

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы ООО “МУЗ ТВ Операционная компания” признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.
Протокол был составлен Роскомнадзором по факту нарушения, «связанного с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения». Оно, по данным РКН, имело место в ходе трансляции мероприятия «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света».
В июне на церемонии вручения премии «Муз-ТВ» Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, а сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что дало повод журналистам интерпретировать этот перформанс как гей-свадьбу.
Протокол составлен по части 2 статьи 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Санкция статьи предусматривает штраф в миллион рублей или приостановку работы на срок до 90 суток.
Данная статья КоАП применяется в Москве редко. Согласно базе данных столичных судов, телеканал стал первым в этом году, на кого составили протокол. В прошлом году в суды поступили материалы на трех человек, но все они были возвращены в Роскомнадзор. Почему — не раскрывается.