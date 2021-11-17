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11:25 (мск), источник: © РИА Новости

Суд оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» за гей-пропаганду в эфире

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы оштрафовал на миллион рублей телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных отношений среди детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы ООО “МУЗ ТВ Операционная компания” признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Протокол был составлен Роскомнадзором по факту нарушения, «связанного с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения». Оно, по данным РКН, имело место в ходе трансляции мероприятия «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света».

В июне на церемонии вручения премии «Муз-ТВ» Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, а сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что дало повод журналистам интерпретировать этот перформанс как гей-свадьбу.

Протокол составлен по части 2 статьи 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Санкция статьи предусматривает штраф в миллион рублей или приостановку работы на срок до 90 суток.

Данная статья КоАП применяется в Москве редко. Согласно базе данных столичных судов, телеканал стал первым в этом году, на кого составили протокол. В прошлом году в суды поступили материалы на трех человек, но все они были возвращены в Роскомнадзор. Почему — не раскрывается.

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