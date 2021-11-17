В России обновлен суточный максимум умерших от коронавируса — 1247

Регионы—лидеры по числу смертей:
Заболеваемость коронавирусом в стране снижается шестой день подряд. За день выявили 36 626 случаев заражения коронавирусом, что на 0,52% меньше, чем вчера (36 818). Общее число заболевших достигло 9 182 538. За день выздоровели 36 388 человек, всего — 7 882 836.
Регионы—лидеры по числу новых случаев:
12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о единой системе QR-кодов, принятие инициативы пока отложили до декабря. В случае их принятия с 1 февраля 2022 года россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо сертификата о прививке или перенесенном заболевании, либо медотвода от вакцинации. По данным «Известий», в сертификаты о вакцинации от COVID-19 могут добавить фотографии. 16 ноября Минздрав утвердил новую форму сертификата, согласно которой срок действия QR-кода для привитых, заболевших COVID-19, сократится вдвое.