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11:27 (мск), источник: Коммерсантъ

В России обновлен суточный максимум умерших от коронавируса — 1247

В России за прошедшие сутки от коронавируса умерли 1247 человек. Это на семь человек больше, чем накануне (1240), и максимум за пандемию. Общее число умерших достигло 259 084, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 96 (за все время — 32 973);
  • Санкт-Петербург — 84 (25 271);
  • Краснодарский край — 58 (8184);
  • Московская область — 57 (9688);
  • Ставропольский край — 44 (4727).

Заболеваемость коронавирусом в стране снижается шестой день подряд. За день выявили 36 626 случаев заражения коронавирусом, что на 0,52% меньше, чем вчера (36 818). Общее число заболевших достигло 9 182 538. За день выздоровели 36 388 человек, всего — 7 882 836.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 2966 (за все время — 1 904 523),
  • Санкт-Петербург — 2793 (760 641),
  • Самарская область — 1785 (162 206),
  • Московская область — 1691 (565 432),
  • Крым — 867 (110 370).

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о единой системе QR-кодов, принятие инициативы пока отложили до декабря. В случае их принятия с 1 февраля 2022 года россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо сертификата о прививке или перенесенном заболевании, либо медотвода от вакцинации. По данным «Известий», в сертификаты о вакцинации от COVID-19 могут добавить фотографии. 16 ноября Минздрав утвердил новую форму сертификата, согласно которой срок действия QR-кода для привитых, заболевших COVID-19, сократится вдвое.

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