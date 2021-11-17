В Кремле прокомментировали продление эпидправил по COVID-19 до 2024 года

Такое решение накануне приняла глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год, но сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Он добавил, что во многих странах фиксируют резкие скачки заболеваемости, из-за чего срок действия правил увеличили на длительный период, чтобы не делать этого многократно.
«Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому я думаю, что это чисто техническое решение», — заключил Песков.
В России обновился максимум смертей от коронавируса за сутки, жертвами инфекции стали 1247 человек. За все время скончались 259 084 пациента.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.