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14:38 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Число мигрантов на стройках домов для программы реновации в Москве должно быть уменьшено, сообщил в среду мэр Сергей Собянин.

Источник: Агентство «Москва»

«Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы… Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства. Знаю, вам площадка нужна, мы подберем вам площадку, давайте заводы строить», — сказал Собянин в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице, обратившись к гендиректору фирмы-подрядчика «Крост» Алексею Добашину.

Добашин в свою очередь доложил, что за последний год число строителей из-за рубежа, работающих на объектах компании, сократилось на 15%, «и процесс налаживается в большую сторону».

По его словам, строители с хорошей квалификацией на объектах строительства получают около 120-150 тысяч рублей.

По словам мэра, «это зарплата для москвичей, не для мигрантов».

«Строители должны активно работать… соблюдая санитарные требования. Жилье, и по программе [в том числе], должно быть более индустриальным с точки зрения подготовки, основных конструктивных элементов, даже в части отделочных работ, инженерных, чтобы это можно было делать не на строительной площадке, а на заводской площадке. Это увеличивает производительность труда, уменьшает количество людей, которое требуется», — подчеркнул мэр.

Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. К настоящему времени по программе в столице сдано около 160 домов общей площадью 2 миллиона квадратных метров.

Что реновация дает городу
Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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