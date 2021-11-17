Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации

«Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы… Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства. Знаю, вам площадка нужна, мы подберем вам площадку, давайте заводы строить», — сказал Собянин в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице, обратившись к гендиректору фирмы-подрядчика «Крост» Алексею Добашину.
Добашин в свою очередь доложил, что за последний год число строителей из-за рубежа, работающих на объектах компании, сократилось на 15%, «и процесс налаживается в большую сторону».
По его словам, строители с хорошей квалификацией на объектах строительства получают около 120-150 тысяч рублей.
По словам мэра, «это зарплата для москвичей, не для мигрантов».
«Строители должны активно работать… соблюдая санитарные требования. Жилье, и по программе [в том числе], должно быть более индустриальным с точки зрения подготовки, основных конструктивных элементов, даже в части отделочных работ, инженерных, чтобы это можно было делать не на строительной площадке, а на заводской площадке. Это увеличивает производительность труда, уменьшает количество людей, которое требуется», — подчеркнул мэр.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. К настоящему времени по программе в столице сдано около 160 домов общей площадью 2 миллиона квадратных метров.