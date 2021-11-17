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15:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин заявил о необходимости регулировать геномные исследования

В теме геномных исследований достаточно много спорных вопросов, включая этические и юридические, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил необходимость регулирования этих вопросов.

Источник: РИА "Новости"

«Здесь, как и во всех передовых областях, где человечество пока идет неизведанным, прямо скажем, путем, немало сложных, спорных вопросов — как юридических, так и гуманитарных. Буквально несколько дней назад говорил об этом, если вы заметили, и на конференции по искусственному интеллекту», — сказал Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий (цитата по сайту Кремля).

Президент отметил, что «законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции, в других сферах». При это необходимо «четко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий», считает он.

Речь идет не только о современном правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм: они должны быть понятны и признаны исследователями и бизнесом, и, что принципиально важно, приняты обществом, пользоваться доверием людей.
Владимир Путин
президент России

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов из-за роста совершаемых ими преступлений. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя это, допустил, что в перспективе геномную регистрацию можно будет поэтапно расширить на всех россиян.

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