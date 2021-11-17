Путин заявил о необходимости регулировать геномные исследования

«Здесь, как и во всех передовых областях, где человечество пока идет неизведанным, прямо скажем, путем, немало сложных, спорных вопросов — как юридических, так и гуманитарных. Буквально несколько дней назад говорил об этом, если вы заметили, и на конференции по искусственному интеллекту», — сказал Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий (цитата по сайту Кремля).
Президент отметил, что «законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции, в других сферах». При это необходимо «четко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий», считает он.
Речь идет не только о современном правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм: они должны быть понятны и признаны исследователями и бизнесом, и, что принципиально важно, приняты обществом, пользоваться доверием людей.
Владимир Путинпрезидент России
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов из-за роста совершаемых ими преступлений. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя это, допустил, что в перспективе геномную регистрацию можно будет поэтапно расширить на всех россиян.