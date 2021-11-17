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17:12 (мск), источник: ТАСС

Всех пациентов с признаками ОРВИ будут проверять на COVID-19

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Все пациенты с признаками ОРВИ в России будут обязательно проходить тестирование на коронавирусную инфекцию, чтобы не допустить ее распространение. Соответствующее постановление уже принято, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

Главный санитарный врач России также сообщила, что охват тестированием на ковид в стране увеличился в полтора раза.

«Все ваши поручения выполняются. По увеличению охвата тестированием — в полтора раза мы увеличили охват и готовимся к тому, что уже вышло решение в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке, с тем чтобы не упустить больных с более опасной инфекцией», — сказала она на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 182 538 случаев заражения, выздоровели 7 882 836 человек, умерли 259 084. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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