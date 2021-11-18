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13:01 (мск), источник: BBC News Русская служба

По Британии на трехколесной микролитражке с волынкой: как британец устроил марафон на самой маленькой в мире машине

Алекс Орчин из Восточного Сассекса едет на трёхколёсной микролитражке Peel P50 из Джон-о'Гротса на самом севере Шотландии на западную оконечность Корнуолла, Лэндс Энд.

Источник: BBC News Русская служба

Это один из самых популярных туристических маршрутов, пролегающих между двумя крайними точками острова Великобритания.

P50 — самые маленькие автомобили в мире: их длина составляет всего 137 см, ширина 104 см, а высота — 120 см. Их первые партии собирались на острове Мэн в 1960-х годах: машины развивали максимальную скорость в 56 км/ч.

С 2010 года их снова производят ограниченными партиями — теперь P50 доступен и как электромобиль.

Алекс Орчин со своей микролитражкой | Источник: ALEX ORCHIN

Орчин рассчитывает, что на преодоление 1350-километрового пути у него уйдет до трёх недель. Он собирает деньги для благотворительного проекта Би-би-си Children in Need.

Любитель необычных авто играет на волынке с 11 лет, и он взял с собой инструмент, чтобы музицировать во время остановок.

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