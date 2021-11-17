Роспотребнадзор назвал дискуссионным вопрос о необходимом уровне антител

«Обращаем внимание, что уровень антител, достаточный для защиты, — это предмет научных дискуссий во всем мире. Вместе с тем ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител», — сообщили в ведомстве.
Подтвердить факт наличия у человека иммунитета к определенному заболеванию может только вакцинация или подтвержденный диагноз, с перенесенной болезнью в дальнейшем, подчеркнули в пресс-службе.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова уже говорила, что уровень антител, способный обеспечить защиту от коронавируса, по-прежнему не установлен. Позднее она признала, что правительство обсуждает вопрос о выдаче QR-кодов вакцинированного или переболевшего всем, кто имеет антитела к коронавирусу.
В начале ноября глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что для полной защиты от дельта-штамма коронавируса достаточно 300 единиц антител по международной системе подсчета, которую установила ВОЗ. Он добавил, что людей с таким иммунитетом от коронавируса следует освободить почти от всех ограничений, связанных с распространением инфекции.
В разговоре с РБК вирусологи отметили, что названный Гинцбургом показатель в 300 единиц антител нуждается в проверке. «Чтобы вообще не заболеть, нужно иметь уровень защиты выше 2 тыс. этих BAU/мл. Чтобы болеть легко, нужен уровень от 300 до 2 тыс.», — рассказал молекулярный биолог, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
Ученый добавил, что при болезни у людей, у которых количеством антител превышает 300 единиц госпитализация требуется в редких случаях.
В начале ноября кабмин внес в Госдуму два законопроекта, один них предусматривает введение QR-кодов для посещения заведений общепита, массовых мероприятий, организаций культуры и организаций розничной торговли. Второй документ касается введения QR-кодов в междугороднем и международном транспорте.
За последние сутки в России выявили 36 626 новых пациентов с коронавирусом, умерли 1 247 ранее заболевших пациентов, говорится на сайте оперштаба. За все время распространения инфекции в стране заболели более 9,1 млн человек, умерли 259 084.
По подсчетам оперативного штаба, с начала вакцинации в России было сделано более 63,1 млн прививок первым компонентом вакцины и более 57,9 млн вторым компонентом, оба показателя учитывают вакцинацию однокомпонентным «Спутником Лайт», а также данные о ревакцинации, при этом доля тех, кто сделал прививку повторно не уточняется. Уровень коллективного иммунитета составляет 49%.