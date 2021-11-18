Готовность жителей России вакцинироваться выросла в два раза за последние полгода

Эксперты РАНХиГС провели несколько опросов в рамках «мониторинга социального положения и поведения населения в условиях распространения коронавируса» в 2021 году. Данные, уточнили по просьбе «Ъ» в РАНХиГС, «репрезентируют взрослое население России в возрасте от 18 лет».
Так, в ходе опроса, проведенного в конце сентября — начале октября 2021 года, 41,3% респондентов сообщили, что они или кто-либо из членов их домохозяйства болели коронавирусом.
Социологи констатировали, что в городской местности доля людей, сталкивавшихся с заболеванием, несколько выше, чем в сельской местности (42,3% против 37,2%), однако именно на селе в этот период наблюдается существенный прирост заболеваемости.
Отметим, по данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, в России под медицинским наблюдением находится 1,274 млн человек, больных коронавирусом. 246 тыс. из них лечатся в стационарах. Кроме того, ежедневно федеральный оперштаб докладывает о 7−8% выявленных бессимптомных носителях (из общего числа заболевших).
По данным опросов, к началу октября 53,2% респондентов сделали хотя бы одну прививку от коронавируса.
Еще 14,5% собираются вакцинироваться от коронавируса, но еще не записались на прививку. По сравнению с концом мая уровень вовлеченности взрослого населения в вакцинацию вырос в два раза: с 25,9% до 53,2%.
Однако социологи отмечают, что, несмотря на очевидные успехи в области вакцинации населения, необходимо учитывать тот факт, что каждый четвертый респондент не собирается прививаться от коронавируса.
По последним данным, опубликованным на портале «Стопкоронавирус.рф», полностью привиты более 57 млн россиян. Несколько дней назад Михаил Мишустин оценил коллективный иммунитет россиян в 49% (при целевых 80%). В понедельник Михаил Мурашко докладывал председателю правительства, что темпы вакцинации в стране за неделю возросли на 6%, за это время всего вакцинировано 3,216 млн человек.
Уровень вовлеченности в вакцинацию молодежи (от 18 до 34 лет) несколько отстает от других возрастных групп, подчеркивают авторы исследования. Так, только 49,6% молодых людей сделали прививку или хотя бы записались на процедуру.
При этом практически не наблюдается гендерной вариации вовлеченности в вакцинацию: сделали прививку или записались на прививку 54,8% мужчин и 53,5% женщин.
Среди людей, окончивших лишь школу, уровень вовлеченности в вакцинацию в конце сентября составил 38,5%. А максимальная интенсивность вакцинации отмечается среди людей с высшим образованием — сделали или планируют сделать прививку 60,3% из них.
В настоящее время прививку по месту жительства могут сделать практически все жители России: 95,2% респондентов сообщили о том, что в их населенном пункте проводится вакцинация.
Люди, собирающиеся сделать прививку, практически не сталкиваются с нехваткой мест либо отсутствием записи на вакцинацию.
В то же время среди причин отказа от вакцинации респонденты указывают наличие медицинских противопоказаний или высокий уровень антител, отсутствие времени на вакцинацию, боязнь побочных эффектов, недоверие к вакцине, невозможность добраться до места вакцинации в силу ограничений мобильности и отсутствие гражданства.
«Таким образом, в настоящий момент сохраняется проблема доступности вакцинации для людей с низкой мобильностью. В рамках доработки политики вакцинации необходимо продолжать внедрять такие форматы, которые облегчили бы получение прививки людям с низкой мобильностью», — говорится в отчете экспертов.
Проведенный опрос также позволил оценить эффективность мер по обязательной вакцинации для ряда категорий работников.
Оказалось, уровень вакцинации занятого населения в среднем выше, чем уровень вакцинации незанятых (61,1% против 46,8%).
При прочих равных условиях введение ограничительных мер на рабочем месте на 7,7% увеличивает вероятность того, что сотрудник сделает прививку, утверждают социологи.
Отметим, требования об обязательной вакцинации отдельных категорий работников введены во всех 85 регионах России. Кроме того, в пятницу правительство внесло в Госдуму два законопроекта об обязательных QR-кодах в общественных местах, самолетах и поездах. Предполагается, что с 1 февраля посещать их смогут только вакцинированные, переболевшие или получившие медотвод граждане.
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